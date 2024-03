Locanda del Cardinale, si apre un nuovo capitolo enogastronomico

La Locanda del Cardinale di Assisi, con la sua posizione unica, “sospesa” sopra una domus romana ed un’attenzione orientata ad una ristorazione di ricerca, ma assolutamente ben salda e concreta, è da sempre considerata un punto di riferimento per la ristorazione umbra. Sicuramente tra i più suggestivi ristoranti d’Italia, La Locanda del Cardinale è un vero e proprio unicum, così come la sua cantina, con oltre mille etichette, scelte e curate con passione dal patron Roberto Damaschi e dal sommelier Marco Venarucci. Un tesoro enogastronomico a cui, da oggi, si aggiunge un nuovo tesoro culinario, con un progetto di cucina pensato e ideato dallo chef Andrea Impero che, per la Locanda del Cardinale ricoprirà il ruolo di executive chef come ideatore e coordinatore dell’intera proposta ristorativa, affiancato dallo chef Resident Diego Pennacchia.

A vivere l’esperienza del nuovo menù, un parterre di giornalisti ed addetti al settore in campo enogastronomico, che hanno potuto gustare in anteprima alcuni dei piatti presenti in carta e nel menù “Incontri”. Un’ispirazione dettata dal voler tradurre una vera ode alla bellezza degli incontri, in piatti che conducono ad un viaggio sensoriale, dove ogni portata è un racconto ben preciso di connessioni, di momenti vissuti e di ingredienti sinergici che arricchiscono l’esperienza. Un nuovo menù ad alto contenuto gastronomico, fedele allo stile che ha sempre contraddistinto “La Locanda” e pensato per deliziare e sorprendere i palati più esigenti, ma anche per accogliere quel turista che vuole vivere un’esperienza unica nel suo genere, con una proposta di cucina sempre concreta e originale, perfettamente integrata al luogo in cui la vive.

“La collaborazione con la Locanda del Cardinale rappresenta per me un’ulteriore opportunità per portare valore alla regione che mi ha accolto,” dichiara lo chef Impero. “Insieme a Diego Pennacchia, con cui condivido non solo una filosofia in cucina ma anche un percorso di vita professionale, abbiamo sviluppato un menu che riflette la sensibilità e l’unicità di questo luogo straordinario.” Andrea Impero, figura di spicco dell’alta ristorazione in Umbria, è a capo della brigata di cucina del ristorante stellato Elementi Fine Dining di Borgobrufa SPA Resort, altro punto di riferimento gastronomico e di eccellenza turistica umbra, oltre che modello vocato alla valorizzazione del territorio dove, insieme allo Chef Impero è stato data vita ad una visione di cucina e di imprenditoria, che fanno del rispetto del territorio gli elementi fondanti e i valori condivisi di un’interpretazione originale di fine dining.

“Questa nuova sinergia tra talento culinario e passione per l’eccellenza, che ha da sempre contraddistinto anche la Locanda del Cardinale – afferma Roberto Damaschi, proprietario del ristorante – promette sicuramente una nuova e ulteriore crescita per il livello della ristorazione in Umbria. Personalmente ho sempre sentito la responsabilità di custodire e valorizzare un luogo così speciale, e con tutti i miei collaboratori abbiamo sempre pensato che puntare al massimo della qualità in termini di prodotti e di servizio, fosse un modo per dargli il giusto valore. Da oggi, con la collaborazione dello chef Impero, il tutto sarà ancora più amplificato”.

(Il ristorante è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata