A Cambio Festival 2025 l’opera “I Cinque Elementi” di Alessandro Quarta (foto e video)

Quattro date tutte sold out per Cambio Festival 2025, al Castello dei Figli di Cambio: dopo Lisa Manara ft Claudio Vignali e “Lisa canta Ornella”, con la partecipazione alla tromba di Riccardo Catria, e i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Javier Girotto & Aires Tango, tutto esaurito anche per Alessandro Quarta con i “Cinque elementi”, l’opera in cui il violinista e compositore, che suona un violino Alessandro Gagliano del 1720, accompagnato dal pianista Giuseppe Magagnino e dai Solisti Filarmonici Italiani, ha raccontato in musica luci e ombre degli elementi, in un lavoro di ricerca e introspezione partito dall’ultimo: “Il Quinto elemento – ha detto – mi ha dato la ragione per scrivere. Una forma di ringraziamento per tutto quello che ho: il bello e il tragico della vita”. (Continua dopo il video – link diretto)

Come ha spiegato lo stesso Quarta, “La Terra viene immaginata come una anziana signora, una dama di classe che ha molto da raccontare, con pacatezza e un po’ di malinconia, il suo accordo il do minore. Acqua nasce dalla mia terra, Otranto, la Porta d’Oriente più importante del Mediterraneo, la prima a vedere il Sole. Aria è il movimento, la danza delle fronde che mi parla dell’aria, che è respiro, un Elemento che ci tocca da vicino, apparentemente meno importante, ma fondamentale. Fuoco è l’Eros che alimenta la vita, quello della sessualità; ma anche quello che brucia che devasta dei fulmini, dei vulcani, degli incendi e quello infernale, demoniaco, che lascia lo spettatore senza respiro. A chiudere l’Opera, c’è l’ultimo Elemento, Etere: gioia e dolore, buio e luce si alternano in un brano che scuote nel profondo, ricordando a tutti noi di coltivare L’Amore e il rispetto per ogni Elemento fondamentale alla nostra sopravvivenza”.

Ancora prima a Cambio Festival 2025 grande partecipazione e applausi anche per Federico Gili – Accordion in “La Lanterna”, un viaggio musicale che richiama l’atmosfera di “una cena tra amici”. A esibirsi insieme con il fisarmonicista saranno Lorenzo Bisogno, sax tenore; Fabio Zeppetella, chitarra elettrica; Ramberto Ciammarughi, pianoforte; Manuel Magrini, pianoforte; Ares Tavolazzi, basso; Lorenzo Brilli, percussioni. Il disco “celebra proprio quegli incontri e quei legami che brillano come lanterne, illuminando il nostro cammino di vita. Ogni brano di questo album trae ispirazione da esperienze, incontri e momenti condivisi con persone speciali che hanno arricchito profondamente la mia esistenza”. E infatti a fine concerto è stato fatta volare una lanterna: “È un grande onore per me – le parole di Gili – poter condividere con loro tanti momenti musicali: riescono ogni volta a sorprendermi con la loro incredibile energia, creatività e profonda musicalità. Ho l’immenso privilegio di poter chiamare amici questi straordinari artisti”.

Chiuse le tappe di luglio, ad agosto il gran finale di Cambio Festival 2025 con due date in trasferta, a Villa Fidelia di Spello: appuntamento il 29 agosto alle 21.45 (in entrambi i casi l’ingresso ha un costo di 15 euro ed è gratuito under 18) con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods, una serata che sarà impreziosita dal dj set del “Dj Team” di Cambio Festival (Cap – Franco B – Max P, al quale si aggiunge Stefano Tucci) e il 30 agosto con Matteo Chimenti Sextet – Seeds of Influence, espressione di una nuova scena di grande vivacità e di cui si sentirà parlare, volge una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank; e con il patrocinio della Provincia di Perugia e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Si possono acquistare i biglietti dal sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

Le foto sono di Federica Zanella/Staff Cambio Festival

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

