Il Monte Subasio protagonista dell’estate con 25 escursioni gratuite: il programma

Passeggiate, trekking, yoga, relax, sapori tipici, musica, spiritualità, osservazione delle stelle e possibilità di vivere esperienze uniche immersi nel verde del Subasio, il monte alle cui pendici sorge Assisi. È tutto pronto per “Alla Scoperta del Monte Subasio”, programma escursionistico dell’estate 2025, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare e far conoscere il Parco del Subasio, come risorsa naturalistica e turistica strategica. Da luglio a ottobre, ben 25 escursioni sensoriali gratuite, ognuna con un tema e un percorso diversi. Le iniziative sono state presentate oggi pomeriggio, in un incontro pubblico al Pincio di Assisi, presenti amministratori, tecnici e rappresentanti di realtà associative coinvolte.

Si parte il 5 e 6 luglio, con “Ascesa al Monte”, un cammino fra natura, bellezza, musica, meditazione e aggregazione, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’Ensemble Micrologus, gruppo di fama internazionale nell’ambito della musica medievale. Un’esperienza unica, alla terza edizione, che si propone come uno degli eventi più attesi dell’estate assisana. L’appuntamento è il 5 luglio, e in replica il 6, con ritrovo alle ore 16.00 nel parcheggio in prossimità dell’Eremo delle Carceri ad Assisi, per un percorso ad anello fra sacro e profano, di circa 7,5 km. Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l’Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare. Un luogo fortemente intriso di spiritualità, in un contesto naturalistico incontaminato. Il percorso continuerà attraverso un sentiero che conduce all’antica Abbazia di San Benedetto, una costruzione risalente al X secolo, molto suggestiva, recentemente aperta al pubblico. Durante il tragitto, l’Ensemble Micrologus eseguirà canti e musiche ispirati al “Cantico delle Creature”, in occasione degli 800 anni del primo poema in lingua volgare italiana, scritto nel 1225 da Francesco di Assisi e dedicato alla ricerca dell’armonia tra uomo e natura. Gran finale con il concerto all’interno e all’esterno dell’antica Abbazia e poi degustazione di prodotti tipici e birra artigianale, fatti in casa dalle monache benedettine di Sant’Anna, che gestiscono la struttura.

Il 10 luglio “Escursione al Plenilunio”, esperienza suggestiva per ammirare la prima luna piena di luglio, detta “Luna del Cervo”, sui prati sommitali del Subasio. Il 12 luglio “Tramonto tra i monti”, per osservare il calar del sole con vista indimenticabile su Assisi. Il 19 luglio “Yoga e trekking al tramonto”, una camminata sensoriale nella zona degli Stazzi, con yoga tra i profumi e i colori del Subasio. Il 20 luglio “Archeotrekking”, escursione archeologica alla scoperta di antichi resti di costruzioni fortificate, con archeologi come guide. Il 25 luglio ancora “Yoga e trekking al tramonto” nella zona della Madonna della Spella. Il 26 luglio “Porziano sotto le stelle”, escursione con osservazione delle stelle e del cielo, insieme al Gruppo Astrofili del Monte Subasio. Il 27 luglio “Bimbincammino, emozioni in natura”, un percorso per bimbi e famiglie, con racconti, leggende, giochi immersi nella natura. (Continua dopo la foto)

Il 2 agosto “Yoga e trekking sul Mortaro Grande”, passeggiata e yoga all’interno della suggestiva e mistica dolina carsica caratteristica del Subasio. Il 3 agosto “Natura e degustazioni al Mulino Buccilli”, camminata in un luogo incantato del Parco del Subasio, con laboratorio di cucina e degustazione di prodotti tipici in un antico mulino e forno. Il 9 agosto “Sulle tracce del Cantico delle Creature”, escursione nei luoghi di San Francesco, fino alle sculture di bronzo dedicate agli elementi del Cantico. Il 10 agosto “Costa di Trex e Valle del Tescio”, camminata alla scoperta della vallata del fiume Tescio, tra cascate e sentieri nella natura incontaminata. Il 14 agosto “Escursione al tramonto e in notturna”, un’uscita di 14 km al tramonto e in notturna, tra Fosso delle Carceri, Vallonica e Stazzi con cena al sacco sui prati. Il 17 agosto “Abbazie benedettine del Subasio”, passeggiata suggestiva dall’Abbazia di San Silvestro a Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine. Il 22 agosto “Escursione in notturna sul Mortaro Grande”, uscita fino alla più grande e caratteristica dolina carsica del Subasio. Il 23 agosto “Passeggiata e aperitivo al Bosco di San Francesco”, camminata all’interno del Bosco FAI, luogo che custodisce il celebre Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, con degustazione di prodotti tipici. Il 24 agosto “Natura e musica a Pieve San Niccolò”, escursione con melodie antiche dell’Ensemble Micrologus, gruppo di fama internazionale. Il 29 agosto “Madonna della Spella tra musica e stelle”, passeggiata fra natura e spiritualità, musica e stelle, con esibizione musicale di Giacomo Piermatti e osservazione del cielo notturno, insieme al Gruppo Astrofili del Monte Subasio. Il 30 agosto “Yoga e Trekking al tramonto” tra profumi, suoni e colori della Madonna della Spella. Il 31 agosto “Porziano fra stelle e vino”, esperienza tra natura e osservazione delle stelle, con osservazione del cielo insieme al Gruppo Astrofili del Monte Subasio e degustazione di vini del territorio.

Il 6 settembre “Yoga e trekking nel Bosco di San Francesco”, escursione emozionante con passeggiata e yoga all’interno del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Il 7 settembre “Eclissi di luna e musica ad Armenzano”, uscita fra natura, musica ed eclissi totale della luna, con melodie antiche dell’Ensemble Micrologus, gruppo di fama internazionale. Il 21 settembre “Trekking di fine estate”, escursione speciale per celebrare la fine dell’estate sul Subasio, attraverso l’Anello dei Mortari, doline naturali tipiche del monte. Gran finale il 5 ottobre, con “La Via di Francesco”, passeggiata di 16 km da Valfabbrica fino alla maestosa Basilica di Assisi, lungo la cosiddetta Via di Francesco. “Un programma straordinario – hanno sottolineato Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore a turismo e marketing di Assisi – che rappresenta uno dei prodotti di punta dell’estate assisana. L’obiettivo è far conoscere bellezza e risorse del Monte Subasio e attirare nuove forme di turismo e delocalizzare i flussi, proponendo Assisi non solo come città di arte, cultura e spiritualità, ma anche come realtà in cui è possibile vivere esperienze davvero uniche, facendo attività all’aria aperta, immersi nella natura. Si tratta di un percorso avviato da tempo, che sta dando risultati importanti, anche grazie al coinvolgimento del tessuto associativo del territorio”.

Tutte le escursioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento, tramite WhatsApp o telefono: +39 334 1546609. Saranno presenti guide escursionistiche e ambientali qualificate dell’Associazione GMP Gaia APS. Programma completo e dettagli su www.visit-assisi.it, sito ufficiale della promozione turistica della città di Assisi, nella sezione dedicata all’estate e alle escursioni sul Monte Subasio. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

