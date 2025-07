Per Forza Italia non viene rispettato il principio di rotazione

Affidamenti diretti, l’opposizione chiede una verifica ed eventuali misure correttive. Nello specifico il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato una mozione urgente con oggetto: “Violazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti, Necessità di verifica sistematica e adozione di misure correttive”.

Secondo il consigliere Francesco Fasulo, rappresentante di FI in consiglio comunale, “il Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto regole stringenti per garantire la concorrenza negli affidamenti pubblici; l’art. 49 stabilisce che “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico”. Tale regola chiamata “principio di rotazione”, serve a garantire che le opportunità di lavoro con il Comune siano distribuite equamente tra le imprese del territorio, evitando che si creino posizioni di vantaggio per chi ha già lavorato con l’amministrazione; L’art. 17 richiede che l’amministrazione spieghi sempre le ragioni della scelta del contraente”.

“Di norma le determinazioni dirigenziali non contengono alcuna spiegazione delle ragioni per cui non è stato rispettato il principio di rotazione, né risulta documentata alcuna delle condizioni eccezionali che la legge prevede per poter derogare a questa regola. Quindi Fasulo chiede al Sindaco ed alla giunta che si impegnino per:

1. Verifica immediata sugli affidamenti diretti

2. Valutazione dell’annullamento

3. Relazione dettagliata del dirigente

4. Verifica sistematica di tutti gli affidamenti

5. Adozione di regole chiare

6. Sistema di controllo preventivo

7. Formazione del personale

8. Trasparenza totale con la pubblicazione sul sito del comune di tutte le informazioni sugli affidamenti diretti. “Attendiamo fiduciosi l’esito della discussione che sarà poi divulgata nelle sedi opportune”, conclude la nota.

