A cena con i Rioni de J’Angeli: si replica domenica 18 ottobre

A Santa Maria degli Angeli è la volta dei locali di via Los Angeles: i dettagli

A cena con i Rioni de J’Angeli. Domenica 18 ottobre continua il percorso enogastronomico all’interno delle attività ristorative e pizzerie della frazione angelana che hanno voluto condividere con i Rioni l’iniziativa.

Dopo il successo della prima e della seconda serata di “A Cena con i Rioni” si continua con la terza serata a cui hanno aderito alcune attività ristorative poste lungo la via Los Angeles. Un’iniziativa legata al Palio del Cupolone J’Angeli 800 e fortemente voluta dai tre rioni che animano la popolare festa: il Rione del Campo, il Rione Fornaci e il Rione Ponte Rosso che, assieme all’Ente Palio, la Confcommercio e con il plauso dell’Amministrazione Comunale, vogliono significare il proprio sostegno e vicinanza alle attività al fine di favorire un rinnovato ottimismo e mantenere vivo lo spirito festoso che caratterizza la festa, con forte desiderio di ritornare in piazza il prossimo anno per l’edizione 2021.

Per informazioni sulle attività che hanno aderito è possibile visitare la pagina “Ente Palio J’Angeli 800”. Le prenotazioni vengono fatte direttamente presso le attività partecipanti.