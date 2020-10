Adduttrice consorziale riparata: terminati i disagi dopo la rottura

Umbra Acque S.p.A. comunica che l’intervento di riparazione dell’adduttrice “consorziale”, rotta in località pian della Pieve di Assisi nella mattina di ieri 15 ottobre, si è concluso la sera stessa intorno alle ore 19:00. L’immediato intervento da parte del personale operativo dell’azienda, ha permesso di ridurre al minimo i disagi per la rottura della condotta idrica che alimenta la città di Assisi, parte di Perugia e i Comuni de Lago Trasimeno.

Disagi per tutta la giornata di ieri per una maxi perdita d’acqua sulla ex statale 444. Causa importante guasto all’adduttrice consorziale in località Pian della Pieve Assisi, si erano verificati cali di pressione o interruzione di servizio nel comune di Perugia (zona centro, zona Corso Vannucci, zona Porta Sole) e nelle frazioni perugine di Mugnano; San Martino dei Colli; Monte Petriolo; Acquaiola; nella zona centro del Comune di Assisi; nella zona centro del Comune di Magione e nelle frazioni Agello; San Feliciano; Monte del Lago; e Torricella. Il personale operativo di Umbra Acque S.p.A. è intervenuto sul posto per un intervento durato tutta la giornata. Disagi anche alla viabilità con deviazioni lungo la strada provinciale 249 utilizzando le due vicinali di Brigolante e Costa di Trex oppure per chi è diretto a Gualdo Tadino la comunale per Sant’Anna. Sul posto la polizia locale e i tecnici di Umbra Acque, oltre al sindaco di Assisi, Stefania Proietti.