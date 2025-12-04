Festa della cipolla winter edition 2025: dal 4 all’8 dicembre torna protagonista la regina di Cannara

Cannara ha una sola regina che domina sulla tavola in ogni stagione: dopo il successo dell’edizione estiva, la cipolla mette il cappotto e torna protagonista nella Festa della cipolla winter edition 2025, da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre.

L’evento invernale pone la tradizione e il gusto dello stare insieme al centro della sua proposta e si concentrerà nello stand ‘Al Cortile antico’, gestito dall’Avis comunale di Cannara, che offre anche una riduzione del 20% a persona sul costo dei piatti in menu se si esibisce la tessera del donatore. Qui si potranno gustare appetitose pietanze a cura dello Michele Pidone, ogni sera dalle 19.30 alle 22 e domenica 7 e lunedì 8 anche a pranzo, dalle 12.30, in un’atmosfera accogliente e calda, essendo il locale chiuso e riscaldato. Dall’antipasto al dolce, tutto è pensato per far vivere al visitatore un’esperienza culinaria che esalta la tradizione: dalla pizza con cipolla fritta a quella con crema di pecorino, carciofi ripassati e guanciale croccante, al più ‘ricercato’ maritozzo salato con pulled pollo salsa allo yogurt e cipolle in osmosi per iniziare il pasto, passando poi per un primo classico come le pennette alla cipollara, ma anche una polenta cremosa al sugo di spuntature di maiale e salsicce o gli gnocchi di patate allo zafferano e tartufo; e poi ancora, come secondo, come non provare lo stracotto di vitello brasato con chutney di pere e cipolle o il filetto di maialino bardato con cipolle rosse caramellate, da accompagnare con un contorno di cipolle gratinate alle erbe o di parmigiana di cipolle e chiudendo con una cheese cake con confettura di marroni e cipolle o con il bombolone alla crema con cipolla caramellata. Questi sono solo alcuni dei piatti in menù, di cui c’è la versione ‘Gluten free’ oltre che ‘Bimbi’. All’esterno, inoltre, c’è anche il braciere acceso con divanetti e la possibilità di fare un aperitivo in musica, dalle 18.30. La musica proseguirà nel dopocena, alle 21.30 con Skizzy (karaoke e intrattenimento musicale giovedì 4), Sottocosto (musica e cabaret venerdì 5), Sex Mutants (sabato 6), Letizia (domenica 7) e dj Segoloni (domenica 8). Tutte le sere, inoltre, mercatini per le vie del paese, aperti dalle 17 alle 23.

“La novità, nel caso della Festa della cipolla winter edition 2025, è la tradizione – ha affermato Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla di Cannara –, in un momento in cui molte delle penne che scrivono di cucina hanno idee un po’ diverse, perché si punta troppo sull’innovazione. Noi siamo un po’ conservatori sotto questo profilo e ci piace esserlo. Magari a settembre abbiamo una panorama un po’ più ampio e ci dà anche più piacere provare la novità senza trascendere troppo nel ‘nuovismo’ esasperato, a dicembre invece siamo molto tradizionali, in linea con l’atmosfera natalizia”.

