Al via da oggi DeMusicAssisi 2025: cinque giorni di iniziative gratuite, il programma

È tutto pronto per DeMusicAssisi 2025, il festival che rende viva e fruibile a tutti la musica medievale, partendo da un luogo speciale: la città di San Francesco, dove il Medioevo si respira e vibra ancora. Dal 6 al 10 agosto prossimi, oltre 25 appuntamenti gratuiti, in location suggestive, per un evento unico in Umbria e tra i pochi del genere in Italia. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata nel 2023, attirando un pubblico vasto e trasversale.

DeMusicAssisi 2025 si svolge nel centro storico di Assisi e propone un viaggio attraverso l’uso della lingua volgare nella musica tra XIII e XV secolo, nell’anno dell’ottavo centenario del “Cantico delle Creature”, primo poema in lingua volgare italiana, scritto da Francesco d’Assisi nel 1225, che ha rivoluzionato e semplificato il modo di comunicare.

Il programma di DeMusicAssisi 2025 è stato presentato a fine luglio ad Assisi, nell’infopoint del festival allestito in piazza del Comune, presenti l’assessore al turismo Fabrizio Leggio e i direttori artistici della manifestazione, Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni. Il tema è “Cantare la parola”, con un focus dedicato alla parola intesa come poesia, testo, racconto, attraverso la musica sacra e profana del Medioevo europeo. Attraverso concerti, conferenze, laboratori e spettacoli itineranti viene esplorato il concetto di musica come strumento di comunicazione, partendo dalla rivoluzione avvenuta proprio nel Medioevo con la nascita delle lingue volgari e regionali. Musicisti e ricercatori di rilievo internazionale si ritroveranno nella città di San Francesco, per cinque giorni capitale della musica medievale. Sarà presente anche una mostra mercato di liuteria antica, con artigiani da tutta Italia che esporranno preziosi strumenti musicali costruiti su base filologica: un’esperienza concreta dall’iconografia al suono. Tra le novità dell’edizione 2025, la Taverna del DeMusica, uno spazio dedicato al “convivium”, con degustazioni tradizionali e musica medievale. La manifestazione è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria: info@accademiaresonars.it; +39 371 5541366 (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00).

“Questo festival – ha evidenziato Fabrizio Leggio, assessore al turismo di Assisi – è l’unico in Umbria e tra pochi del genere in Italia. Valorizza una tradizione e un’eccellenza della nostra città, rappresentando un importante momento di divulgazione e intrattenimento culturale e turistico, capace di intercettare anche nuovi target di pubblico. L’edizione 2025, all’insegna del Cantico delle Creature di San Francesco, è ancora più speciale e s’inserisce tra i grandi eventi promossi in città nell’ambito dei Centenari francescani”.

“Con l’avvento delle lingue regionali – hanno sottolineato Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni, direttori artistici del DeMusicAssisi – la musica medievale è diventata uno strumento potente di comunicazione, che ha avvicinato la poesia a tutti. Francesco d’Assisi, scrivendo nel 1225 il primo poema in lingua volgare italiana, ha compiuto una grande rivoluzione che ha segnato nuovi scenari anche in ambito musicale. Ottocento anni dopo, come moderni trovatori, vogliamo rendere accessibile a tutti un patrimonio culturale universale, proiettandolo verso il futuro, attraverso un festival unico in Italia. La musica medievale non è un oggetto da museo: è viva, capace di suscitare emozioni e di lanciare messaggi forti anche nell’era dei social network, dove tutto sembra correre veloce ed essere effimero”.

IL PROGRAMMA DI DEMUSICASSISI 2025

6 AGOSTO

DeMusicAssisi 2025 inizia il 6 agosto, alle ore 17:00 presso la Sala delle Logge (Piazza del Comune) con l’inaugurazione del festival e l’apertura del bookshop e della mostra “50 anni di liuteria antica di Vincenzo Cipriani, Magister de Ascesi”. Alle 18:30, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti) ci sarà il concerto dell’Ensemble La Manticora “Tradizione e Tradimento”. Alle 21:15, nello stesso luogo, concerto dell’Ensemble Anonima Frottolisti: “Il segreto del Quattrocento: strambotti, frottole, barzellette, villotte… La poesia in musica nell’Umanesimo italiano”.

7 AGOSTO

Il 7 agosto, dalle 10:00 alle 12:30, all’Accademia Resonars (Via Cristofani,19) si terrà la conferenza teorico-pratica a cura di Patricia Esteban, docente presso HEM, la Haute école de musique Genève – Neuchâtel, intitolata “Thibeaut de Champagne, Re di Navarra, conte di Champagne e Brie: la poesia nella musica del XIII secolo. Problematiche relative all’interpretazione di un programma dedicato alla poesia cantata nel Medioevo”. Seguirà alle 16:00 la conferenza “La Musa assente. Il cantar in versi nel XV e XVI secolo”, con Patrizia Bovi, Università di Leiden, Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg”. Alle ore 18:30, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti) il concerto dell’Ensemble Exaquier, “Il canto alla Viola”. Alle ore 20:30 nello stesso luogo, concerto dell’Ensemble Fragmenta, “Marginalia. Frammenti dimenticati, perduti, ritrovati”.

8 AGOSTO

L’8 agosto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, nella Sala Ex Pinacoteca in piazza del Comune, verrà aperta la Mostra mercato di liuteria antica. Alle ore 10:00/12:30, all’Accademia Resonars (Via Cristofani, 19), la conferenza teorico-pratica a cura di Patricia Esteban, docente presso HEM, la Haute école de musique Genève – Neuchâtel, “Thibeaut de Champagne, Re di Navarra, conte di Champagne e Brie: la poesia nella musica del XIII secolo. Problematiche relative all’interpretazione di un programma dedicato alla poesia cantata nel Medioevo”. Alle 16:00, presso l’Archivio Capitolare della Cattedrale di San Rufino (Piazza San Rufino), si svolgerà la conferenza “Suoni manoscritti: i codici musicali liturgici dell’Archivio Capitolare di San Rufino”, a cura di Pier Maurizio della Porta, direttore della Biblioteca e dell’Archivio Diocesano di Assisi e Nocera Umbra e, Elvio Lunghi, professore associato in Storia dell’arte medievale presso l’Università per Stranieri di Perugia. Presso il Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Espost), alle 18:30, concerto dell’Ensemble I liuti dell’Accademia, “Confluenze, polifonie a plettro al volgere del ‘400”.

Dalle ore 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00, in Piazza del Comune (Sala delle Volte), apertura della Taverna DeMusicaAssisi: convivium, degustazioni tradizionali e musica. Alle 19:30, qui si terrà il concerto dell’Ensemble Aball Redon, intitolato “Figh’e lasagne. Cibarie, bevande osterie e miracoli nella musica tra XIII e XV secolo”. Alle ore 21:15 a Palazzo Monte Frumentario (Vicolo degli Esposti), concerto dell’Ensemble Korymbo, “Il Libro di canti di Guiduzza. Musica di un monastero femminile”. A concludere la serata, alle 23.00, presso la Taverna DeMusicAssisi in Piazza del Comune (Sala delle Volte), “Figh’e lasagne. Cibarie, bevande osterie e miracoli nella musica tra XIII e XV secolo”, concerto in taverna Ensemble Aball Redon.

9 AGOSTO

Il 9 agosto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, presso la Sala Ex Pinacoteca in Piazza del Comune, apertura della Mostra mercato di liuteria antica. Alle ore 10:00, nella Biblioteca della Basilica di San Francesco, “Suoni manoscritti. I codici musicali liturgici del Sacro Convento: Il Cantorino di Reims, Ms 695”, conferenza a cura del prof. Galliano Ciliberti, musicologo, docente di Storia della Musica per Didattica della Musica presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Introduzione di Fra Peter Hrdy, direttore Cappella Musicale Basilica di San Francesco in Assisi. Interventi musicali dell’Ensemble Anonima Frottolisti.

Dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00, in Piazza del Comune (Sala delle Volte), apertura Taverna DeMusicAssisi. Alle 12:30, nello stesso luogo, si terrà l’animazione musicale a cura dell’Accademia Resonars di Assisi, “Storie di strumenti antichi”. Alle 16:00, all’Accademia Resonars (Via Cristofani, 19), “Le radici ebraiche del canto cristiano”, conferenza a cura di Giovanni Conti, musicologo-gregorianista, presidente dell’Associazione internazionale Studi di Canto Gregoriano. Seguirà, alle 18:30, la conferenza a cura del prof. Riccardo Drusi, dell’Università Cà Foscari di Venezia, “Se si chiamano canzoni, dove è finita la musica? Qualche appunto sulla tradizione della lirica cortese italiana fra i Siciliani e Dante”. Alle 21:30, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti) si svolgerà il concerto dell’Ensemble Dramsam: “Le stagioni dell amor cortese”. Alle 23:00 e alle 24:00, nella suggestiva chiesa di San Giacomo de Muro Rupto (Via Metastasio, 18), concerto notturno dell’Ensemble Exsurge Domine, direttore Enrico Correggia: “Tropis semper variantibus. Il lato poetico della Liturgia”.

10 AGOSTO

Il 10 agosto, alle 10.30 nella chiesa di San Pietro di Assisi, l’Ensemble Exsurge Domine eseguirà canti liturgici animando la messa domenicale. Dalle 12:00 alle 14:30, in Piazza del Comune (Sala delle Volte), apertura Taverna DeMusicAssisi. Alle ore 17:00, nella Sale delle Volte, in piazza del Comune, si terrà il concerto conclusivo: “Dolce leuto mio… Cinquant’anni dal primo strumento costruito dal M° liutaio Vincenzo Cipriani”.

Tutte le iniziative di DeMusicAssisi sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, esclusivamente ai seguenti recapiti: info@accademiaresonars.it; +39 371 5541366 (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00). Il programma completo di DeMusicAssisi 2025 è su www.demusicassisi.it. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata