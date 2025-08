Tour Guides for Gaza, le guide turistiche si mobilitano con visite guidate gratuite in Basilica

Anche le guide turistiche indipendenti dell’Umbria si mobilitano per Gaza con Tour Guides for Gaza e svolgendo, come volontarie, turni di visite guidate per raccogliere fondi da destinare ai progetti sanitari di Emergency sul campo. I tour della Basilica di San Francesco saranno disponibili in due orari, alle 10 del mattino e alle 15 del pomeriggio, con appuntamento davanti all’ufficio informazioni della Basilica, sotto i portici. È consigliato arrivare 15 minuti prima dell’inizio della visita per l’organizzazione del gruppo. La partecipazione è limitata a un massimo di 50 persone per tour.

“Abbiamo ottenuto il beneplacito dei frati, a disposizione per supportarci nell’accoglienza dei partecipanti. Saranno presenti rappresentanti di Emergency per fornire informazioni e rispondere a tutte le eventuali domande sulla situazione attuale nei territori occupati”, dicono gli organizzatori, ricordando che “Ogni giornata prevede un turno di mattina e uno di pomeriggio, sempre in doppia lingua”. Per partecipare occorre compilare il form da questo link.

Per motivi tecnici, è previsto un costo obbligatorio di 3 euro a persona, che verranno utilizzati per il noleggio degli auricolari

L’evento è aperto sia a residenti che turisti e rappresenta un’occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo dell’Umbria, contribuendo allo stesso tempo a una causa di solidarietà internazionale. È possibile contattare il numero +39 333 205 7339 e maggiori informazioni su Tour Guides for Gaza sono disponibili anche sulla pagina pagina Facebook dedicata.

Foto di Alessandro De Marco | via Unsplash

