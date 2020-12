Alla Luce di una Stella 2020, in Basilica il tradizionale concerto di Natale (foto+video)

Evento in Basilica senza pubblico per la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi

Appuntamento con la musica e le emozioni del Natale. Anche quest’anno torna il concerto di Natale “Alla Luce di una Stella 2020”. L’appuntamento, come ogni anno, si è svolto il 28 dicembre, trasmesso dalla pagina Facebook (qui il video) della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi.

I canti Natalizi della Tradizione Francescana hanno preso vita grazie alle voci della Cappella Musicale, che ha cantato all’interno della Basilica di San Francesco. La XVII edizione del concerto di Natale “Alla Luce di una Stella 2020” è stata certamente diversa da tutte le altre visto che il pubblico non ha potuto essere presenta all’interno della Basilica, a causa delle disposizioni necessarie per la prevenzione del Covid-19. Grazie alla diretta Facebook però, è stato possibile partecipare al concerto e vivere le emozioni della musica da casa propria, in qualsiasi parte d’Italia e del mondo.

CONCERTO “Alla luce di una stella 2020”

Canti natalizi della tradizione francescana

Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco

Piergiovanni Domenighini, organo

padre Giuseppe Magrino OFM conv, direttore

Programma

“Di natura le leggi innovò il Creatore, apparendo tra noi, suoi figlioli: fiorito da grembo di Vergine, lo serba qual era da sempre, inviolato: e noi che ammiriamo il prodigio cantiamo alla Santa:”

Francesco M. Benedetti Inviolata

Francesco M. Zuccari Alma Redemptoris Mater

“Tale parto ammirando, ci stacchiamo dal mondo e al cielo volgiamo la mente. Apparve per questo fra noi, in umili umane sembianze l’Altissimo, per condurre alla vetta coloro che lieti lo acclamano: Alleluia!”

Bernardino Rizzi Notte di Natale

Settimino Zimarino Alla fredda tua capanna

Franz. Xavier Gruber Stille nacht

Joseph Schnabel Transeamus

“I pastori sentirono i concerti degli Angeli al Cristo disceso tra noi. Correndo a vedere il Pastore, lo mirano come agnellino innocente nutrirsi alla Vergine in seno, cui innalzano il canto:”

Terenzio Zardini Dormi fili

Costantino Troiano Dormi dolce bambinello

Albino Varotti Ninna nanna a Gesù

“Ave, o stella che il Sole precorri; Ave, o grembo del Dio che s’incarna. Ave, per Te si rinnova il creato; Ave, per Te il Creatore è bambino. Ave, Sposa non sposata!

Tradizionale francese Il est né le divin enfant

Tradizionale Adeste fideles

N.B. Tutte le citazioni sono tratte dall’antico inno “Akathistos” (VI sec.)

