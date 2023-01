ViniVeri Assisi 2023, si rinnova l’appuntamento all’Hotel Valle di Assisi

Torna dopo due anni di interruzione forzata il primo appuntamento dell’anno con il vino secondo natura. E’ ViniVeri Assisi 2023 l’evento annuale che porta nel cuore verde d’Italia i vignaioli del Consorzio Viniveri, che avrà il suo clou nell’incontro-degustazione di lunedì 16 gennaio, dalle ore 10 alle 17, all’Hotel Valle di Assisi e che verrà preceduto, la sera di domenica 15 gennaio, dalle Cene con i Vignaioli di Viniveri in vari ristoranti umbri. Saranno ben 15 i ristoranti nei dintorni di Assisi (Ada Gourmet, La Fame, L’Officina, Nadir e Ristorante Enoteca Giò a Perugia; L’Alchimista, Locanda del Teatro e Mordecai a Montefalco; La Favorita a Bastia Umbra; La Risulta a Ponte San Giovanni; Le 12 Rondini a Foligno; Cacio Ré a Vallo di Nera; Osteria del Posto a Corciano; S. Pietro al Pettine a Trevi; Le Barbatelle a Bevagna) che accoglieranno a cena domenica 15 gennaio i diversi vignaioli provenienti da Italia, Slovenia e Francia, in un felice connubio di piatti e specialità del territorio umbro unite alle voci, alle storie di passione tra stagioni, terra, vigna e cantina dei produttori con i loro vini in assaggio e in abbinamento (Lista completa dei produttori presenti nei 15 locali sul sito www.viniveri.net, prenotazione obbligatoria presso ciascun ristorante)

Lunedì 16 gennaio, a partire dalle ore 10 all’Hotel Valle di Assisi, al via la quarta edizione di ViniVeri Assisi 2023: incontro-degustazione di oltre 200 etichette di vino con protagonisti 60 vignaioli che pongono al centro naturalità, territorio, rispetto dell’ambiente ed identità coniugata in una produzione artigianale, sostenibile ed ecocompatibile che esalta sempre competenza e qualità con la piacevolezza del vino. Una intera giornata in cui addetti del settore, enotecari, ristoratori, sommelier, i tantissimi appassionati e curiosi del vino naturale potranno incontrare in Umbria quasi tutti i vignaioli del Consorzio che, dal 2004, portano avanti con convinzione il loro approccio produttivo naturale. Un’occasione unica per dare in anteprima uno sguardo alle novità della prossima edizione di Viniveri, la storica manifestazione dedicata ai vini prodotti secondo natura giunta alla sua 18esima edizione, che si terrà come di consueto a Cerea (VR) dal 31 marzo al 2 aprile 2023.

E a ribadire lo speciale rapporto tra il Consorzio Viniveri e l’Umbria sarà presente a ViniVeri Assisi 2023 il presidente dell’associazione “Per la Vita di Castelluccio di Norcia ONLUS”, Giovanni Perla che presenterà il nuovo Centro di Comunità di Castelluccio di Norcia. Una nuova struttura che è un importante segnale di rinascita del territorio duramente colpito dal terremoto del 2016. Un’intervento cofinanziato dall’associazione “Per la Vita di Castelluccio di Norcia ONLUS” a cui Il Consorzio Viniveri ha contribuito devolvendo sia una donazione che una percentuale degli ingressi dell’edizione 2017 di Viniveri. “Il Consorzio ViniVeri, attraverso una rilevante donazione ha contributo alla realizzazione di questo importantissimo progetto che vede la luce dopo anni di sofferenza. Il Centro, tra l’altro, fornirà un essenziale appoggio per gli agricoltori di Castelluccio che in questi anni hanno dovuto percorrere quotidianamente decine di chilometri per poter curare e coltivare i propri terreni, senza avere un luogo dove mangiare, rinfrescarsi o riposare. Per tutto questo ringrazio il Consorzio ViniVeri che fin dal primo momento si è messo al fianco degli agricoltori di Castelluccio e di tutta la sua comunità”. – dichiara Giovanni Perla, presidente dell’associazione “Per la Vita di Castelluccio di Norcia ONLUS”.

ViniVeri Assisi 2023

Lunedì 16 gennaio 2023 – Dalle ore 10 alle 17

Hotel Valle di Assisi

via San Bernardino da Siena 116 – Santa Maria degli Angeli (PG)

Biglietto giornaliero: € 30 – In prevendita sul sito: € 25

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sul sito di Viniveri (www.viniveri.net ) e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/consorzioViniveri) e Twitter (@Naturalwines)

(L’Hotel Valle di Assisi è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

