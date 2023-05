Ambiente Sano Ambiente Sacro, oggi pomeriggio ad Assisi il forum di economia sociale

Economia e finanza ESG: investimenti per il bene comune, sviluppo integrale della persona, salvaguardia dell’ambiente. Questo è il tema prescelto per l’8° edizione di Ambiente Sano Ambiente Sacro, forum nazionale di economia sociale che si terrà ad Assisi il 23 maggio ore 16 presso la Sala della Conciliazione Palazzo del Comune.

Tra le novità l’inserimento, da parte di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) del Forum Ambiente Sano Ambiente Sacro nel programma della 7 ed. del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio, per la costante attività di promozione dei principi della sostenibilità e degli approfondimenti tematici, svolti nel corso delle precedenti edizioni, in linea con i 17 Goals dell’agenda Onu 2030. Altra novità di questo anno è il superamento dei confini nazionali del Forum vista la partecipazione di un relatore proveniente dall’Egitto che illustrerà i principi delle policy e delle best practice nelle azioni sostenibili secondo gli ESG (l’acronimo di Environmental, Social e Governance e si riferisce ai tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento in un’azienda) fornendo un contributo utile al dibattito per la comparazione metodologica con i nostri sistemi nazionali.

Introdurranno il forum Ambiente Sano Ambiente Sacro il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ed il Mons. Tonio Dell’Olio, Presidente della Pro-Civitate di Assisi e delegato dal Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e subito dopo spazio agli interventi dei primi due relatori Imam Yahya Pallavicini, Vice Presidente della Coreis (Comunità Religiosa Islamica) Italiana e Madre Noemi Scarpa, Abbadessa Monastero S’Anna Bastia Umbra, in dialogo tra “Economia Reale e Povertà Spirituale”, Ada Rosa Balzan, esperta e docente turismo sostenibile nonché direttore della rivista “I’WE’ ed autrice del libro “L’impatto zero non esiste”, con approfondimento sul tema“ I criteri ESG nel Turismo”, Andrea Landsvik, Group Director of Operations Jaz Hotel Group Egitto, “ESG Policy e Best practice nell’accoglienza turistica ecosistema Mar Rosso”, Daniele Porena, ordinario diritto pubblico Dipartimento FISSUF Università di Perugia e direttore CISAFA, “l’evoluzione della giustizia climatica nella prospettiva intergenerazionale”. Modera il Forum Giuseppe Castellini, direttore magazine economico finanziario “Italia informa” e “Mediacom 24”. Il Forum è promosso ed organizzato da Katia Ciancabilla con Investinculturae Cultural Dialogues by Studio Ciancabilla in collaborazione con il Comune di Assisi, IntegraESG Partner Network ed Assisi Suono Sacro. Visibile in diretta streaming (link diretto), l’ingresso in sala è libero previa registrazione a [email protected]

Foto di Noah Buscher | via Unsplash

© Riproduzione riservata