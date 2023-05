Emergenza alluvione, Coop stanzia un milione di euro per Emilia Romagna e Marche

La COOP a favore dell’Emergenza alluvione. Un milione di euro è stato già stanziato da tutte le cooperative di consumatori a sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Marche colpite dal maltempo, che ha provocato ingenti danni negli ultimi giorni. È stata anche avviata anche una raccolta tra i soci e consumatori che potranno destinare i loro aiuti attraverso un conto corrente dedicato o alle casse dei punti vendita Coop.

Il bilancio delle vittime è salito venerdì a 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila. Il fango ha imposto la chiusura di 500 strade. In campo quasi 3.000 uomini e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione. I fondi raccolti da Coop con Emergenza alluvione saranno destinati a un intervento di ricostruzione in accordo con le autorità interessate. Partita anche un’attività di sostegno fra tutti i dipendenti delle cooperative a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno subito danni dall’emergenza attraverso la donazione di ore di lavoro.

COOP, a nome di tutte le cooperative di consumatori, si muove a sostegno delle persone in difficoltà e dei territori delle Regioni Emilia Romagna e Marche duramente colpiti dall’alluvione. Un milione di euro stanziato da tutte le cooperative e destinato alle Regioni interessate a cui si aggiunge l’avvio di una campagna di solidarietà promossa in tutti i punti vendita con l’obiettivo di coinvolgere i propri soci e consumatori.

(Coop è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News; lo screenshot in evidenza è tratto da un video youtube di Repubblica.it)

