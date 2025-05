Ascensione 2025: appuntamento nel weekend tra Assisi e Spello

Nella tradizione cristiana, quaranta giorni dopo la resurrezione, Gesù ascende al cielo. La popolazione di Assisi e Spello festeggia questa data salendo sulla cima del Subasio: l’ascensione 2025 è in programma tra il 31 maggio e l’1 giugno, organizzata dall’associazione Amici della Montagna di Assisi, con la collaborazione della Pro loco di Rivotorto, della Pro loco di Spello, dell’associazione selecontrollori del Subasio e dell’associazione culturale Circolo San Silvestro Aps. Il rifugio degli Stazzi, dal lato assisiate, e Madonna della Spella, da quello di Spello, sono il ritrovo per la ricorrenza religiosa.

Come da tradizione dal pomeriggio del 31 maggio (previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio parco e ambiente alle associazioni o alle parti del Calendimaggio che ne faranno richiesta) ci sarà il pernotto in tenda. La giornata dell’1 giugno comincia alle 7.30 per chi volesse partecipare all’escursione con partenza dal centro di Rivotorto al Rifugio, dalle 9 l’escursione dagli Stazzi a Sassopiano. Alle 11.30 la messa al rifugio con omaggio dei fiori, a seguire la preghiera sulla lapide in memoria di Francesca Brunozzi. Per chi celebra l’Ascensione 2025 da Spello, la messa è alle 11 alla Madonna della Spella. Dalle 13 agli Stazzi il picnic sull’erba – ognuno dovrà provvedere per sé, oppure pagare 5 euro (3 per i soci della Pro loco di Rivotorto) per panino con porchetta, fave e pecorino, gratis per chi sale a piedi da Rivotorto (prenotazioni entro il 30 maggio al 333.1382561 o 339-2957163). Non mancheranno divertimento con giochi popolari per grandi e piccoli.

© Riproduzione riservata