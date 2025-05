Assemblea interdiocesana nel segno della speranza

“È importante partecipare perché è un’espressione diretta del ministero battesimale e dello stile sinodale”. A dirlo è il vicario generale delle due diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, don Giovanni Zampa, a pochi giorni dall’assemblea interdiocesana congiunta dal titolo: “Una parola ho detto, due ne ho udite” (Sal 62) “Tempi e passi del cammino di speranza delle nostre Chiese” che si terrà venerdì 30 e sabato 31 maggio al Pontificio seminario regionale umbro Pio XI.

L’assemblea interdiocesana comincia alle ore 17 di venerdì 31 maggio con una sessione di lavoro dedicata al clero, ai membri dei consigli, uffici e servizi pastorali diocesani fino che durerà alle ore 19,15. Dopo il momento di preghiera e l’introduzione metodologica iniziali seguiranno il lavoro di gruppo per aree pastorali con l’impostazione del nuovo calendario pastorale 2025-2026. Sabato 31 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 si svolgerà una sessione aperta a chiunque desidera partecipare e ai delegati segnalati dalle parrocchie. Dopo la preghiera e la relazione sintetica sugli elaborati dei vicariati, delle zone e unità pastorali delle due diocesi, seguiranno i lavori di gruppo sulle proposte dei consigli pastorali diocesani. Le conclusioni del vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il canto del Regina Coeli. Non è necessaria l’iscrizione per sabato 31 maggio ma è preferibile comunicare la propria partecipazione in Curia o al proprio parroco oppure inviando una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@diocesidifoligno.com; segreteriapastorale2025@gmail.com

