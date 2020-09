Assisi OnLive chiude la prima edizione con Godano e Arminio

Ultimi due appuntamenti per la prima edizione del progetto Assisi OnLive, itinerari tra musica, teatro, letteratura e arte, promosso in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo Teatro degli Instabili, l’Associazione Culturale Riverock, l’Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore e l’Associazione Culturale Zona Franca, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi.

Il 13 settembre all’Anfiteatro Pro Civitate Christiana alle ore 21.15, tra musica e parole, protagonista del palcoscenico sarà Cristiano Godano. Nel corso della serata, il celebrato protagonista della scena rock nazionale racconterà le origini della sua storica band, quei Marlene Kuntz che, negli anni ’90, furono tra i primi a proporre una convincente via italiana all’elettrico rock urbano di derivazione americana. Sarà l’occasione per riascoltare pezzi della storia dei Marlene accanto ai nuovi bravi del suo ultimo lavoro da solista.

A chiudere il sipario di Assisi OnLive il 17 settembre alle ore 21.15 all’Anfiteatro della Pro Civitate Christiana sarà invece Franco Arminio con “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica”. Percorrendo l’Italia palmo a palmo, nella sua paziente auscultazione del mondo, già da tempo Arminio registrava una epidemia in corso: quella dell’“autismo corale”, che ci vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi, impegnati in una comunicazione che ha perso ardore e vitalità. Nelle pagine del nuovo libro il poeta torna a offrirci le sue parole come fiaccole per illuminare il presente, offrendo il suo stesso corpo come testimonianza, come repertorio di tentativi e rimedi.

Oltre ad AssisiOnLive, nel weekend degli eventi ad Assisi anche Birba Chi Legge, il Giro d’Italia Rosa, e la settima edizione della “Giornata del Panorama”, con cui il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno”. Al Bosco di San Francesco ad Assisi. Si potrà effettuare una visita guidata a cura della Direttrice Laura Cucchia, dal titolo “Gli ulivi ci raccontano il Bosco di San Francesco: scorci inediti e antiche leggende fra arte, storia e paesaggio” e con partenza alle ore 11 (ingresso scaglionato per piccoli gruppi a partire dalle ore 10) dal Complesso benedettino di Santa Croce, che offrirà affascinanti vedute sul territorio e la possibilità di riscoprire gli oliveti recuperati dalla Fondazione nel tradizionale paesaggio agricolo umbro.

La visita terminerà con una degustazione di prodotti del FAI presso il Complesso di Santa Croce. Alle ore 15 sarà organizzato un workshop fotografico a cura di Eleonora Dottorini, fotografa professionista del Gruppo FAI Giovani di Perugia. La “Giornata del Panorama” 2020 al Bosco di San Francesco si svolge con il Patrocinio della Provincia di Perugia. Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.giornatadelpanorama.it La prenotazione è obbligatoria.