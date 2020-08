Assisi Pax Mundi 2020 si farà dal 22 al 25 ottobre: i primi dettagli

La settima edizione dell'iniziativa sarà incentrata sul tema “Laudato si’, mi’ Signore, per sora aqua”

Assisi Pax Mundi 2020, si farà dal 22 al 25 ottobre. Musicisti in “dialogo” nei luoghi dello spirito è il sottotitolo della rassegna internazionale di Musica Sacra Francescana, arrivata alla settima edizione incentrata sul tema “Laudato si’, mi’ Signore, per sora aqua”.

Assisi, città particolare per la sua vocazione all’incontro e alla promozione della pace e del rispetto, continua a promuovere e diffondere una cultura del dialogo che davvero accolga tutti e a tutti proponga i valori del bene comune, dietro l’esempio e lo stimolo di S. Francesco e di S. Chiara. La rassegna Assisi Pax Mundi 2020, organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi con la collaborazione della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, intende proprio offrire una possibilità di dialogo per la comunione e la pace. Gli artisti che vi partecipano sono infatti invitati non solo a presentare il proprio repertorio, ma anche ad incontrare gli altri nella stupenda cornice della città del Poverello e a condividere esperienze e sentimenti che arricchiscono reciprocamente.

“L’acqua è l’elemento più essenziale per la vita e dalla nostra capacità di custodirla e di condividerla dipende il futuro dell’umanità”: sono queste le parole di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2019. La parola “acqua”, nell’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, compare ben 39 volte. E un intero capitolo, il secondo, è dedicato al problema dell’acqua. Secondo l’evento creato su Facebook, la rassegna avrà luogo dal 22 al 25 Ottobre 2020, con concerti che si svolgeranno in diversi momenti della giornata nei luoghi francescani di Assisi e dintorni; culmine della rassegna sarà il concerto finale che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi iscritti. La manifestazione si concluderà con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Superiore di San Francesco e l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella, con la partecipazione di tutti i cori e i gruppi strumentali.