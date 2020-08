Ferragosto ad Assisi 2020, gli eventi in programma in città dal 10 al 20 agosto

Tante iniziative nel centro storico, tra sacro e profano, per cittadini e turisti

È ricca di eventi la settimana di Ferragosto ad Assisi 2020, con tante iniziative nel centro storico per cittadini e turisti. La settimana si apre con la Solennità di Santa Chiara e la Solennità di San Rufino (qui l’elenco delle celebrazioni), in programma martedì 11 e mercoledì 12 agosto. Giovedì 13 agosto tocca invece a uno dei primi appuntamenti di Assisi On.Live 2020 (qui la scaletta delle iniziative).

Ad aprire la manifestazione, alle 21.15 al Giardino degli Incanti alla Rocca Maggiore, “Maletiempu”. Il concerto del duo Rachele Andrioli (voce, tamburi a cornice, flauto armonico e ukulele) e Rocco Nigro (fisarmonica) è “una successione di arie popolari, di omaggi a voci femminili e di brani inediti. Si sale, un salto dopo l’altro, dalla musica tradizionale del Sud Italia alla canzone popolare Italiana (Matteo Salvatore, Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Domenico Modugno) e del mondo (Edith Piaf, Amalia Rodriguez, Chavela Vargas)”. Sempre giovedì 13 agosto uno dei due appuntamenti degli Amici de Montagna 2020: alle 17.30 ci sarà L’allegra scampagnata, dall’Orto degli Aghi a Costa de Trex, per scoprire le terre di Assisi e contemplare la natura. Il ritrovo è alle 17.30, appunto all’Orto degli Aghi, zona Porta Perlici; alle 18.50 l’arrivo alla Fonte del Brecciaro con l’esibizione della Brigata della Montagna e la storia del sito, alle 20 cena al sacco sull’aia intorno al Falò dell’Assunta, alle 22.30 il rientro ad Assisi. Info e prenotazioni, 320.7254714.

Venerdì 14 agosto 2020 il programma degli eventi del Ferragosto ad Assisi 2020 prosegue con lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi in programma dalle 19 in Piazza del Comune. Sabato 15 agosto alle 6 di mattina, Assisi On.Live propone il Concerto all’Alba, dell’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Appuntamento per l’omaggio ad Antonio Vivaldi con Angelo Cicillini, violino / Giacomo Silvestri, oboe / Ivo Scarponi – Ermanno Vallini, violoncelli / P. Giuseppe Magrino OFM CONV, direttore nella piazza superiore della Basilica di San Francesco.

Sempre il 15 agosto, dalle 21 alle 23.30 tra gli eventi il programma per il Ferragosto ad Assisi 2020, eventi anche al Bosco di San Francesco. I visitatori avranno l’occasione di “toccare con mano” la volta celeste con Astronomi per una notte, a cura degli esperti del gruppo StarLight che condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce sarà condotta una lezione introduttiva dedicata al fenomeno astronomico delle Perseidi – le stelle cadenti -, tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche guidate. Info, costi e prenotazione (obbligatoria) allo 075/813157.

Dal 17 al 19 agosto, sempre nell’ambito di Assisi On.Live, anche “A teatro nel Bosco”, Laboratorio Teatrale Giulia Zeetti, dove i bambini potranno vivere un’esperienza creativa a contatto con la Natura con performance finale ispirata a “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare. Infine il 20 agosto un doppio appuntamento: alle 17 al Monte Subasio una passeggiata letteraria con Sandro Frizzerio, durante cui l’autore dialogherà con Anna Maria Romano sul suo ultimo libro “Sommersione”. L’evento è realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Clizia e Associazione I Tuoi Cammini.

Alla Rocca Maggiore alle ore 21.15 si terrà invece la messinscena del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Barzellette, che prende spunto dal suo omonimo libro, al Bosco di San Francesco. Artista poliedrico, da sempre Celestini lavora con diversi linguaggi e questa volta sceglie di confrontarsi con le barzellette perché pescano nell’inconscio e, attraverso l’ironia, permettono di smontarlo e conoscerlo.

(Gli eventi sono tratti dal sito www.visit-assisi.it e sono aggiornati a martedì 4 agosto 2020)