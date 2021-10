Assisi Pax Mundi 2021, stasera il gran finale con il concerto di tutti i cori

Si terrà stasera il gran finale di Assisi Pax Mundi 2021, la rassegna che, come ogni anno, vuole promuovere la cultura del dialogo e del rispetto. Gli artisti che parteciperanno presenteranno il proprio repertorio, ma vivranno anche momenti di scambio e di incontro con gli altri gruppi partecipanti nella stupenda cornice della città del Poverello. A dare il via ad Assisi Pax Mundi 2021 l’anteprima di sabato 16 ottobre, che oltre alla musica ha aperto le porte della manifestazione alla presentazione di un libro: “Cantori Romani. Musica sacra a Roma nei ricordi di Otello Felici, cantore pontificio” del M° Simone Baiocchi. Culmine della rassegna sarà il concerto finale nella Basilica Superiore di San Francesco che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi partecipanti, e si terrà sabato 23 alle ore 21.

Venerdì 22 ottobre nella Cattedrale S. Rufino si sono esibiti i Cantori della Resurrezione (Porto Torres SS) e il Coro della Cattedrale di Sorrento (Sorrento NA). Giovedì 21 ottobre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli si è invece esibito il Gruppo Giovane Ensemble di Foligno, con il potentino Carmine Lavinia all’organo (qui le foto). Doppio appuntamento sabato 23 ottobre, con un concerto alle 16 nella Cattedrale S. Rufino e alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco.

Questo il programma rimanente di Assisi Pax Mundi 2021

Sabato 23 Ottobre

Ore 16.00 – Cattedrale S. Rufino – Coro Polifonico “Regina Pacis” (Morolo FR)

Ore 21.00 – Basilica Sup. di S. Francesco – Concerto di Chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali

Domenica 24 Ottobre

Ore 10.30 – Basilica Sup. di S. Francesco – Celebrazione eucaristica con i Cantori della Resurrezione

Ore 12.00 – Basilica Sup. di S. Francesco – Celebrazione eucaristica con il Coro della Cattedrale di Sorrento

Tutti i concerti di Assisi Pax Mundi 2021 sono gratuiti, l’ingresso sarà consentito come da normativa vigente con green pass fino ad esaurimento dei posti (ridotti in base alle regole di distanziamento). La rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, la Regione Umbria, il Comune di Assisi e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura. Per info: [email protected] Viste le limitazioni di accesso e per permettere a tutti di partecipare, anche se non presenti fisicamente, tutti i concerti saranno trasmessi in diretta nella pagina Facebook della rassegna, che è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiEventi.

FOTO © Mauro Berti

© Riproduzione riservata