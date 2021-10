Edicola votiva di Spello ripulita dalle scritte offensive: il grazie della Pro loco

Ripulita l’edicola votiva di Spello ricoperta da scritte offensive, così come i cartelli imbrattati. Lo rende noto la Pro loco di Spello. “Un Grazie di cuore a nome di tutta la comunità – si legge nella pagina Facebook – al nostro concittadino che nei giorni scorsi munito di acqua, sapone, spugna e tanta bontà ha ripulito le maioliche sfregiate da scritte ingiuriose e simboli blasfemi dell’edicola sacra della Maestà di Mascicone (XV secolo), l’immagine di San Francesco e dei cartelli della sentieristica lungo la Via degli Olivi. Un gesto di grande amore nei confronti della Maestà tanto cara agli spellani”.

Una settimana fa molteplici svastiche con la scritta Morte ai komu (morte ai comunisti, ndr) e w il nazismo erano apparse nell’edicola votiva di Spello, nello specifico quella sacra della Maestà di Mascicone. Gli anonimi o l’anonimo avevano anche scritto offese a San Francesco, con un epiteto volgare e una freccia che indica espressamente il Santo. Imbrattati anche i numerosi cartelli lungo la strada tra Assisi e Spello, via degli Olivi, detta anche via Stradetta, la strada che da Spello porta ad Assisi. Una strada percorsa peraltro da molti pellegrini. Ora come detto la pulizia, anche questa ‘anonima’. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, allertati non solo dai cittadini ma anche da articoli di giornale.

