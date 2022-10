Assisi Pax Mundi 2022 si chiude con successo: le foto

Lo scorso weekend la musica francescana ha invaso Assisi con “Assisi Pax Mundi 2022”, organizzata dalle Famiglie Francescane con la collaborazione della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Dopo l’anteprima di sabato 15 ottobre alla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi con un concerto dedicato al compositore Lorenzo Perosi, in occasione del 150° anniversario della nascita, dal 20 al 23 ottobre si sono svolti incontri e concerti che animeranno i luoghi francescani di Assisi e Santa Maria degli Angeli con la partecipazione di 16 gruppi tra cori e orchestre e oltre 370 artisti, provenienti da diverse parti d’Italia.

“Et dame fede dricta” (FF 276) è stato il tema di Assisi Pax Mundi 2022. A dare il via alla manifestazione il concerto di giovedì 20, alle ore 21, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli con il Gruppo Vocale “ArmoniosoInCanto”. Venerdì e sabato saranno due giorni ricchi di appuntamenti, con tre concerti per ogni giornata. Venerdì 21 il primo concerto nella Chiesa di Santa Maria in Minerva con L’Ensemble “Medievales Ætnei” (Paternò CT), a seguire all’Oratorio Santa Chiarella con il Coro Liturgico “Laudate et Benedicite” (Sassari SS) e nella Cattedrale S. Rufino con il Coro Manos Blancas del Friuli (San Vito al Tagliamento PN) in collaborazione con Noincanto e Naonis Clarinet Ensemble e il Coro di Ittireddu (Ittireddu SS). Sabato nella Chiesa S. Pietro con due cori: Coro Polifonico “Polimnia” (Padule SA) e Coro “Magnificat” (Barrafranca EN+), a seguire sempre alla Chiesa di S. Pietro con il Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Paternò CT) e il Coro della Cattedrale di Sorrento (Sorrento NA). Come ogni anno l’appuntamento del sabato sera è stato poi il momento di incontro collettivo, che permetterà a tutti i partecipanti di incontrarsi in un unico concerto condiviso.

Assisi Pax Mundi 2022, organizzata dalle famiglie francescane di Assisi con la collaborazione della Cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco, ha inteso anche offrire una possibilità di dialogo per la comunione e la pace ed è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione Umbria, della Città di Assisi e del Pontificio Consiglio della Cultura.

FOTO © Mauro Berti

