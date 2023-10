Assisi Pax Mundi 2023 al via: per tutto il weekend concerti gratuiti

Al via Assisi Pax Mundi 2023, la Rassegna di Musica Sacra Francescana, che propone per tutto il (lungo) weekend tanti concerti gratuiti. “E il Verbo si fece carne” questo il titolo della decima edizione della rassegna internazionale di musica sacra francescana che entra nel vivo oggi (giovedì 19 ottobre ndr.) con il primo concerto. Dal 19 al 22 ottobre i luoghi francescani diventeranno teatro d’eccezione per la musica e l’incontro.

Oggi, Giovedì 19 ottobre sarà la prima giornata di Assisi Pax Mundi 2023. Appuntamento alle ore 21, presso la Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, con il Coro di Iglesias (Iglesias CI) e il Coro del Liceo Musicale Istituto “Campostrini” (Verona). Un’occasione d’incontro e di ascolto anche intergenerazionale, grazie ai giovani musicisti di Verona. Quello di oggi è soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti che porteranno la musica francescana ad Assisi.

Venerdì 20 ottobre giornata di concerti presso la Cattedrale di San Rufino. Alle ore 17 si esibiranno la Corale Polifonica “Magnificat” (Riesi CL) e il Coro “Matilde Salvador” (Alghero SS). Alle 21 invece sarà la volta di Læti Cantores (Salerno SA) e del Coro Polifonico “Agorà” (Carbonia CI). Assisi Pax Mundi 2023 continua Sabato 21 ottobre con una giornata intensa per la musica francescana e per il dialogo, con tre appuntamenti. La musica prenderà il via già dalla mattina: alle ore 11 presso la Chiesa di San Pietro si esibiranno le voci del Coro Armonia (Salerno) e dell’Ensemble Vocale “Emozioni Incanto” (Padova). Secondo appuntamento della giornata alle ore 16 presso la Basilica Inferiore di Santa Maria degli Angeli con l’Ensemble Vocale Resurrexit (Potenza) e il Coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo TO).

Sabato alle ore 20.30 presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi sarà il momento del concerto conclusivo della rassegna, al quale parteciperanno tutti i cori presenti alla manifestazione. Un’occasione per il pubblico di ascoltare tutti i partecipanti, con un piccolo assaggio dei loro programmi, ma anche un momento unico per i cori di ascoltarsi e conoscersi vicendevolmente. Domenica 22 ottobre Assisi Pax Mundi 2023 si concluderà con la Santa Messa, presso la Basilica Superiore di San Francesco, alle ore 10.30. La Celebrazione Solenne sarà animata da tutti i partecipanti alla manifestazione, uniti in un unico coro. Al termine della Celebrazione i cori eseguiranno, sempre tutti insieme, il Cantico delle Creature di Padre Domenico Stella.

In occasione della decima edizione della manifestazione, dopo i quattro giorni di concerti ci sarà anche un ultimo evento speciale. Appuntamento sabato 28 ottobre alle 21, presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi il coro Veritas di Tokio si esibirà insieme alla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, proprio nello spirito dell’incontro e del confronto.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

