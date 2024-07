Assisi, va in scena BiblioRimando con letture e giochi di una volta “rivisitati”

Da luglio a novembre in alcune frazioni di Assisi si svolge “BiblioRimando” un progetto curato dalla società Sistema Museo in collaborazione con le Pro loco e le associazioni, che ha lo scopo di promuovere lo scambio intergenerazionale con la biblioteca comunale letteralmente in movimento verso i cittadini, attraverso i territori che questi abitano, mettendo a confronto la generazione dei nipoti e quella dei nonni, sul terreno condiviso delle narrazioni, delle letture.

In questi mesi l’interesse è coinvolgere le frazioni del territorio, portando la biblioteca nei luoghi di vita vissuta, soprattutto laddove rimane un’eco delle tradizioni popolari, dei canti, delle strofe e dei giochi di una volta che non solo verranno nuovamente condivisi, ma rivitalizzati attraverso la loro riproposizione e una nuova interpretazione. Gli incontri sono modulari e ogni appuntamento sarà diviso in due momenti: una prima parte dedicata alle letture, una seconda parte dedicata all’interazione del gioco. Il momento ludico nello specifico si strutturerà sui giochi verbali, in particolare quei giochi che associano il canto e il recitare formule abbinato al movimento fisico. Il girotondo con le sue cantilene e filastrocche associato a comportamenti specifici, è la tipologia di gioco cantato per eccellenza che si intende proporre. L’assessore alla cultura Veronica Cavallucci sottolinea “il prezioso lavoro che la biblioteca comunale sta portando avanti da anni con i più piccoli, sia grazie alla collaborazione con le scuole, sia grazie a queste attività che vengono realizzate durante il periodo estivo con grande seguito e apprezzamento”.

Il primo appuntamento di BiblioRimando si è tenuto presso il centro sportivo San Bernardino di Tordandrea e ha visto la partecipazione di oltre cinquanta bambine e bambini oltre a genitori e nonni; il secondo appuntamento è andato in scena a a Castelnuovo di Assisi; a seguire Armenzano il 27 luglio e Costa di Trex il 4 agosto.

