Settimana gastronomica torchiagianese 2024, si parte il 26 luglio: il programma

Dal 26 luglio al 4 agosto 2024 torna la Settimana gastronomica torchiagianese 2024 – sagra dell’oca arrosto, iniziativa arrivata alla 52’ edizione e organizzata dalla Pro Loco di Torchiagina con cucina tipica, serate danzanti, area giochi e l’immancabile Loka pub.

Il programma della Settimana gastronomica torchiagianese 2024 vede tutte le sere – – alle 19:30 l’apertura della “Taverna del magna & beve”. Questo invece il programma musicale: il 26 alle 21:30 orchestra “Erika Clerini” il 27 alle 20.30 esibizione “Baila commingo” e alle 21:30 orchestra “Federico Olivotti”.

Il 28 luglio, alla Settimana gastronomica torchiagianese 2024, è la giornata della solidarietà in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Simone” e in ricordo degli amici Francesco e Antonello Migliorati e Leonello Famiani: alle 10 la battitura a fermo (nella noto in evidenza la rievocazione del 2017, ndr) e alle 12:30 pranzo della battitura (su prenotazione); a sera alle 21:30 orchestra “Unatantum”.

Il 29 luglio alle 21:30 orchestra “Marcella”, mentre il 30 alle 20:30 esibizione “Asd sensational Dance” e alle 21:30 orchestra “Matteo”, il 31 alle 21:30 orchestra “Ritmica Band”. Nei quattro giorni di agosto orchestra “ Manuel Malanotte” (ore 21:30 dell’1 agosto), orchestra “Yuri Morolli“ (ore 21:30 del 2), orchestra “Simona Fabrizi” (oew 21:30 del 3 agosto) e orchestra “Las Vegas” (ore 21:30 del 4 agosto). Domenica 4 dalle 9 anche il Raduno moto e auto d’epoca: appuntamento ai giardini Lazzari, l’iniziativa è in collaborazione con l’Automotoclub storico assisano. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata