Beerock e la Pro loco Viole ricordano Laura Migni: borsa di studio in sua memoria

(Flavia Pagliochini) Una borsa di studio per ricordare Laura Migni, scomparsa improvvisamente e prematuramente lo scorso anno, una delle “anime” di Beerock e mamma di due studentesse. A premiare un alunno meritevole sarà la Pro Loco Viole di Assisi che ha bandito un concorso aperto agli studenti del quinto anno di tutte le scuole pubbliche secondarie di secondo grado del comune di Assisi. “La borsa di studio – spiegano gli organizzatori – intende premiare ragazzi talentuosi e generosi, che all’eccellenza sui banchi di scuola uniscano la propositività, l’impegno nel sociale e l’attenzione al prossimo, qualità che contraddistinguevano Laura”. La proclamazione degli studenti vincitori della borsa di studio in memoria di Laura Migni si svolgerà nella giornata di domani, 21 luglio, nella chiesa di s. Vitale, al termine della messa in suffragio che comincerà alle 11.15.

Avverrà durante Beerock 2024, tradizionale manifestazione dedicata a buon cibo, birra, musica e sport che si terrà – dopo l’apertura di giovedì – fino al 21 luglio proprio nella frazione di Viole: apertura tutte le sere dalle 19.30 alle 22.30 l’apertura della cucina con piatti tipici umbri, street food dalle 19:30 e nello stesso orario l’apertura dello stand della birra. Confermati anche lo sport e l’escursionismo: dopo Beerock Run, secondo trail running in collaborazione con Assisi Runners, e Ride the Rock, la notturna in mountain bike giunta alla quarta edizione in collaborazione con Spello MTB Cycling oggi (20 luglio, ndr) dalle 15 è la volta di Motobeerock, con partenza da Viole e sosta e aperitivo presso Birra Perugia, prima del ritorno (per tutte le info, i costi e le iscrizioni si può consultare la pagina Facebook). Per quanto riguarda la parte musicale, Beerock 2024 propone tutti concerti a ingresso libero: stasera alle 21 Not A Talker, alle 22 Eurosmith – Aerosmith Tribute Band, alle 23.30 Psycho Peppers – Red Hot Chili Peppers Tribute Band e dj set di Dj Massi; infine, il 21 luglio, alle 21 Pushers Of Gold e alle 22 Coldplay Universe Tribute Band.

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata