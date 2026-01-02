Befana 2026 ad Assisi, il programma: le iniziative a conclusione del Natale con date, orari e location

Befana superstar ad Assisi il 6 gennaio 2026, con discesa dalla Torre del Popolo e animazione dell’evento con special guest l’attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, direttamente dal talent show “Tu sì que vales”. L’evento – promosso dal Comune, in collaborazione con UNPLI Umbria e il Gruppo speleologico CAI di Foligno – si terrà a partire dalle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Piazza del Comune. Ad aprire lo spettacolo sarà Elisa Benvenuto, cantautrice pop-soul, amante del blues e del jazz, che ad appena 16 anni ha incantato tutti su Canale 5, conquistando le semifinali nel celebre programma di Maria De Filippi. La nuova promessa della musica, di origini assisane, proporrà una scaletta di brani e presenterà il suo nuovo singolo “Nuvole blu”, emozionante preghiera in musica scritta insieme all’autore e compositore milanese Daniele Piovani, che invita alla pace e alla solidarietà. Sul palco anche l’attrice Liliana Fiorelli – reduce dal successo delle serie “L’appartamento – Sold out” (RaiPlay) e “Non ci resta che il crimine – La Serie” (Sky), come al solito voce narrante dell’evento. Il clou sarà intorno alle 17.30, con la discesa della Befana dalla cima della Torre del Popolo, simbolo di Assisi, con in dono una calza per tutti i bambini.

Per quanto riguarda la Befana nelle frazioni, il 6 dicembre arriva a Santa Maria degli Angeli la “Befana dell’ASI” organizzata dall’Automotoclub Storico Assisano. Nel corso del pomeriggio verranno raccolti e distribuire generi alimentari, donazioni e regali di ogni genere da consegnare alla coopoerativa Controventoassisi. “La scelta del nostro club è caduta sulla Cooperativa Controventoassisi che accoglie mamme e bambini in difficoltà, reintroducendoli nel tessuto sociale, attraverso lavori e progetti che possano portare il nucleo familiare ad uscire da situazioni difficili. Il programma prevede la mostra statica di moto e auto storiche nella piazza di Santa Maria degli Angeli (ore 8,30) dove si terrà la raccolta fondi e generi alimentari per la cooperativa Controventoassisi.

Alle 11 partenza per la casa famiglia di Rivotorto che ospita le mamma e i bambini in difficoltà, con la consegna delle calze da parte dell’Automotoclub Storico Assisano”.

A Castelnuovo il 5 gennaio va in scena una serata di aggregazione in allegria con giochi e ricchi premi a cura della Pro loco, mentre a Capodacqua nello stesso giorno è in programma una cena di solidarietà in memoria di Loris Baldassarrini, con l’arrivo della Befana. Il 6 gennaio a Tordandrea la Befana si calerà dalla Torre del Castello con dolcetti e vin brulé per tutti; evento a cura della Parrocchia di Tordandrea, mentre a Petrignano la Befana, anzi, L’Ape….fana, arriverà in Piazza San Pietro di Petrignano ed avrà con sé tanti dolci per tutti i bambini, in un evento a cura della Pro loco.

In attesa dell’Epifania, tante iniziative in questi giorni nella città serafica immersa nell’atmosfera del Natale, fra presepi viventi, visite guidate ai musei, escursioni sul monte Subasio, mercatini e attrazioni natalizie. In particolare, dal 2 al 5 gennaio va in scena DeMusicAssisi Winter Edition, festival che rende popolare la musica medievale. Il 3 gennaio, alle ore 18.00 nell’abbazia di San Pietro, straordinario concerto gospel con “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – propone grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Programma completo degli eventi del Natale ad Assisi su www.visit-assisi.it.

Tutto pronto anche a Bastia Umbra per il gran finale delle festività. Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, Piazza Mazzini si vestirà a festa per ospitare la prima edizione di “Con la Befana siamo tutti più buoni!”, l’evento organizzato da Confcommercio Bastia pensato per sostenere il tessuto commerciale locale ed essere l’occasione di animare la città.

Il programma della giornata promette un pomeriggio ricco di attrazioni: tra mercatini, musica e postazioni di trucca-bimbi, l’attesa sarà tutta per le ore 17.00, quando la Befana, accompagnata dal suo fedele aiutante Spazzacamino, farà il suo ingresso in piazza. Ad attendere i più piccoli ci saranno dolcetti speciali, messi a disposizione grazie alla collaborazione di Eurochocolate e Città del Cioccolato di Eugenio Guarducci”. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il successo dell’iniziativa legata agli acquisti natalizi: durante la festa verranno infatti consegnati i buoni da 30 euro ai cittadini che, dopo aver fatto acquisti nei negozi di Bastia, hanno inviato i propri scontrini partecipando al concorso promosso dall’Associazione.

© Riproduzione riservata