Il 2026 degli Instabili si apre con la prima di Schwarzenbach – Le dolci vite

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi inaugura il 2026, domenica 4 Gennaio alle ore 21:15 con una prima assoluta in Italia: lo spettacolo “Schwarzenbach – Le dolci vite”. “Schwarzenbach – Le dolci vite” è uno spettacolo in parte biografico, in parte ipotetico-fantastico, basato su un capitolo inglorioso della storia svizzera: la “Überfremdungsinitiative”, l’iniziativa di James Schwarzenbach contro l’infiltrazione straniera.

Il contenuto della proposta era radicale: chiedeva che la percentuale di stranieri in Svizzera non superasse il 10%. Se fosse stata accettata, 350.000 lavoratori avrebbero dovuto fare le valigie e tornare a casa.

Come sarebbe stata la vita della nota attrice svizzera Grazia Pergoletti se lei, figlia di un immigrato italiano originario di Assisi, avesse dovuto lasciare Basilea all’età di sei anni se l’iniziativa fosse stata approvata dagli elettori nel 1970?

Berna – Assisi 2024. Graziella sale su un treno in direzione della città natale del padre e segue il richiamo, a lungo represso, della sua ombra gemella. Si mette sulle tracce di una vita che avrebbe potuto diventare realtà, proprio come la sua carriera di attrice in Svizzera. Si reca ad Assisi per intervistare donne molto diverse tra loro e raccogliere varianti delle sue possibili vite alternative attraverso la testimonianza dei loro racconti dolorosi e umoristici. Chi di loro è la gemella ombra che si è recata ad Assisi al suo posto da bambina per iniziare la sua vita?

Il tema dell’autodeterminazione è centrale nelle storie tragicomiche delle donne: quali fattori sono responsabili di una vita che si sviluppa in una direzione completamente diversa?

Chi decide e chi deve adeguarsi?

Prima Assoluta in Italia

Spettacolo in tedesco con sovratitoli in italiano

CON: Grazia Pergoletti, Vera von Gunten, Valerio Rodelli

REGIA: Marcel Schwald

COSTUMI e SCENA: Sara Giancane

VISUAL: Lukas Acton

DIREZIONE TECNICA: Valerio Rodelli

TECNICA: Maria Liechti

TRADUZIONE: Fabiana Carosi

DIREZIONE di PRODUZIONE: Marie Therèse Langenstein

“Segnaliamo inoltre – fanno sapere dagli Instabili – un doppio appuntamento dedicato a tutta la famiglia: nei giorni 3 e 5 gennaio alle ore 18:00, tornerà in scena nei comuni di Bastia Umbra ed Avigliano Umbro “La Favola di Natale” di Giovannino Guareschi con Pino Menzolini (voce narrante) e Federico Gili (fisarmonica e arrangiamenti musicali), una produzione del Piccolo Teatro degli Instabili. L’ingresso libero. Ricordiamo infine a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici che è ancora possibile acquistare o regalare un Abbonamento. Le formule sono tante e per tutti!”.

