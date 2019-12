Befana a Rivotorto di Assisi 2020: Fiera e discesa della vecchietta in parapendio

Non si ferma il programma natalizio della Pro loco di Rivotorto: dopo il grande successo dei mercatini e degli altri appuntamenti organizzati a dicembre, l’attività dell’associazione continua anche a gennaio, nel segno della Befana a Rivotorto di Assisi 2020. Le celebrazioni dell’Epifania si aprono domenica 5 gennaio nel Salone della Pro loco, con la grande festa in programma dalle 20.45. Nel corso della serata, oltre alla presentazione del calendario delle attività 2020, andrà in scena “Rivotorto In…canto e Musica”, con l’esibizione delle espressioni musicali di Rivotorto (Coro Le Allegre Note, Coro Parrocchiale, Banda Musicale e altri gruppi musicali e canori emergenti) e la premiazione del concorso presepi bandito dalla Pro loco e rivolto a cittadini e attività della frazione.

Correlato: Tutte le iniziative del “Ponte” dell’Epifania 2020 ad Assisi

Il 6 gennaio dalle 8 alle 20, la tradizionale Fiera della Befana, organizzata dalla Pro loco per le vie del paese. Dalle 14.30, nella pista polivalente della Pro loco di Rivotorto, la “Befana vien dal cielo”, iniziativa in cui la vecchietta, grazie alla preziosa collaborazione della scuola di volo Alisubasio, scende col parapendio dal Monte Subasio alla frazione e distribuisce la calza ai bambini. Non mancheranno giochi e animazioni. “L’Epifania è la festa dei bambini, e per questo – spiega il direttivo della Pro loco, presieduto da Maria Aristei Belardoni – abbiamo scelto di mettere i più piccoli e le loro famiglie al centro delle nostre iniziative di questo inizio anno. Non solo quelli di Rivotorto e di Assisi, ma anche i tanti bambini e le famiglie che hanno scelto di visitare la città serafica e le zone limitrofe”. Tutte le iniziative sono gratuite, senza necessità di biglietto o di prenotazione.

Nel programma della Befana a Rivotorto di Assisi 2020, non mancano eventi anche per le famiglie, nel segno della preghiera e della spiritualità. Alle 17.30 del 6 gennaio nel Santuario di Rivotorto, la Messa con il “Bacio del bambino” e l’estrazione dei Santi Protettori. Sempre nel Santuario, negli orari di apertura della chiesa, è visitabile fino al 2 febbraio (e ovviamente anche in questi giorni) il presepe nel Sacro Tugurio, realizzato da volontari. Si tratta di una perfetta ricostruzione di un paesaggio umbro, con i campi e gli alberi e, a fare da sfondo, la Rocca Maggiore di Assisi, il presepe di Rivotorto è un piccolo mondo in miniatura ricostruito con materiali naturali e tanta passione.

Foto in evidenza © Mauro Berti-AssisiNews