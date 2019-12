Alla luce di una Stella 2019, successo per il concerto natalizio in Basilica

Grande partecipazione di pubblico al concerto di Natale ad Assisi con la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Alla luce di una Stella 2019, tradizionale appuntamento natalizio, è andato in scena sabato 28 dicembre, alle ore 21 nella Basilica Inferiore di San Francesco. L’atmosfera Natalizia, la magia di un luogo senza tempo, le voci della Cappella Musicale, le musiche classiche e natalizie hanno fatto di questo appuntamento in un concerto veramente imperdibile.

Il Concerto di Natale giunto alla XVI edizione è stato come al solito gratuito e aperto a tutti. Come ogni anno, Alla luce di una stella 2019 è stata l’occasione per ascoltare i canti natalizi della tradizione Francescana nell’incantevole cornice della Basilica di San Francesco A dare vita al concerto le voci della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco dirette da Padre Giuseppe Magrino OFM conventuale.

In programma nel libretto, musiche di p. Francesco Maria Benedetti, O. Jaeggi, p. Antonio M. Musilli, G.F. Handel, p. Bernardino Rizzi, S. Alfonso M. De Liguori, Franz X. Gruber, p. Terenzio Zardini, p. Costantino Troiano, p. Albino Varotti e p. Giuseppe Paolucci, Adolph Ch. Adams.

