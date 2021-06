Bibliotour Assisi 2021, dieci appuntamenti lunghi un’estate: le tappe

Il programma prevede letture per bambini, prestito e tesseramento, informazioni sul catalogo e iscrizione a Media Library on Line

Dopo il grande apprezzamento da parte delle famiglie avuto nella scorsa edizione, la biblioteca di Assisi lancia la seconda edizione del Bibliotour Assisi 2021. Si parte mercoledì 30 giugno alle 21 in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Il programma prevede letture per bambini, prestito e tesseramento, informazioni sul catalogo digitale e l’iscrizione a Media Library on Line.

Il bibliotour Assisi 2021 prevede 10 appuntamenti di promozione del libro e della lettura organizzati dal Comune di Assisi e da Sistema Museo, in un itinerario che tocca le aree verdi delle frazioni da giugno fino a fine settembre. Dopo Santa Maria degli Angeli, il mese di luglio tocca a Petrignano (7 ), Costa di Trex (14), Castelnuovo (21) e Rivotorto (28), sempre alle 21 rispettivamente nell’aerea verde di via Costanzi, nell’area verde vicino alla chiesa, all’area verde Profumi e nella piazza Antichi Sapori.

Ad agosto sono previste due tappe a Capodacqua (3, alle 21, area verde via Romana) e San Vitale (31, alle 18, area verde di via delle Sorgenti) mentre a settembre ci sono 3 tappe, Assisi (1 settembre alle 18, Pincio), Tordandrea (6 alle 18, piazza dei Caduti) e Palazzo (8 alle 18, area verde in via Rio di Mora).

“Il Bibliotour Assisi 2021 – spiega l’amministrazione comunale – è una delle tante iniziative volute e organizzate dalla Biblioteca Comunale di Assisi per diffondere il piacere della lettura ai grandi e ai più piccoli. Assisi è ‘Città che legge’ e questo che testimonia l’intensa attività della nostra biblioteca e l’attenzione della città di Assisi nei confronti del libro e della lettura”.

Foto in evidenza Biblioteca Comunale di Assisi/Facebook

© Riproduzione riservata