Roberto Sannipola ufficializza la corsa con Alternativa Riformista: è il quinto candidato sindaco

Dopo averla lanciata su Facebook, Roberto Sannipola per Alternativa Riformista ufficalizza la sua candidatura con un comunicato stampa e diventa il quinto candidato alla poltrona di sindaco. Dottore in Scienze Politiche – indirizzo politico internazionale e laureando in Scienze delle comunicazioni sociali, Sannipola vive ad Assisi e ha fondato un’associazione culturale, Costruire il futuro. Si aggiunge a Stefania Proietti, Marco Cosimetti, Francesco Fasulo e Luigino Ciotti.

Per il momento, visto che le elezioni saranno l’11 ottobre, Sannipola ha deciso di “effettuare una comunicazione molto mirata e parca. Si vota in molti altri comuni ma non ci risulta essere presenti in maniera così massiccia manifesti, interviste e altro. Nel rispetto delle decisioni di ogni forza politica di gestire la comunicazione politico-elettorale come meglio crede – scrive Alternativa Riformista – noi pensiamo che far sapere agli elettori il nostro programma elettorale nel momento in cui verrà depositato ufficialmente, cioè grosso modo, trenta giorni prima delle urne, sia un tempo più che sufficiente per informare gli elettori e dar loro la possibilità di scegliere chi votare in serenità e pace”.

“Crediamo nell’informare, non nel bombardare. Chiedo quindi ai cittadini – dice Roberto Sannipola – di controllare la mia pagina facebook che verrà aggiornata costantemente con post, video, ecc. e di estrapolare onestamente da lì fonti di pubblicazione, qualora volessero farlo. Preferiamo in questo periodo orientare i nostri sforzi ad incontrare più persone possibili per definire al meglio il programma elettorale e individuare i candidati onesti, competenti e vincenti. Dai primi di settembre, se le elezioni saranno confermate per metà ottobre, parteciperemo a dibattiti, conferenze, comizi e quant’altro convinti che in una cultura democratica è più che sufficiente annunciare la candidatura di lista, divulgare il programma e poi lasciar votare gli elettori in coscienza. Sappiamo che in genere si seguono dinamiche diverse, ma questo è il nostro stile: parlare, dialogare, far capire, essere premiati. Insomma – conclude Roberto Sannipola – Play with style”.

