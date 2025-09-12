Sacro Subasio: una conferenza per scoprire il cuore mistico del Monte e presentare il team Vannacci

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 17:00, la Sala Pro Loco di Santa Maria degli Angeli di Viale Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli ospiterà la conferenza “Sacro Subasio”, un evento unico organizzato dal Team Vannacci “Il Guerriero del Subasio”. Questo nome trae ispirazione dal ritrovamento sul Monte Subasio della statuetta nota come “Il Guerriero del Subasio” o “Marte del Subasio”, un simbolo che collega il passato mitologico al presente.

La conferenza, già proposta in numerose sedi di associazioni culturali ad Assisi e dintorni, cerca di analizzare, oltre agli aspetti storici e geografici del nostro monte, anche ciò che ha prodotto nel corso dei millenni la stratificazione culturale e mitologica su di esso, rendendolo “Sacro Subasio”.

A guidare il pubblico saranno due relatori d’eccezione: Giuseppe Bambini, “Viandante per antiche terre umbre”, guida turistica e ambientale escursionistica con 30 anni di scritti sul Subasio per la rivista “Assisi mia” (un tempo cartacea, ora online); Prospero Calzolari, medico pediatra da oltre 45 anni, indagatore degli aspetti tradizionali e simbolici della terra umbra in generale e della città di Assisi in particolare.

L’evento rappresenta anche un’occasione per il Team Vannacci di presentarsi alla comunità assisana. Saranno presenti, oltre a Roberto Pierotti, coordinatore del Team di Assisi, Cristiano Romani, vice segretario nazionale del movimento “Il mondo al contrario” e coordinatore nazionale dei Team Vannacci, Luca Valigi e Andrea Mariani, dei Team di Perugia “Arditi” e “Marcello Pucci Boncambi”. I rappresentanti dei tre team umbri presenti in regione e il coordinatore nazionale dei Team Vannacci arricchiranno il dibattito con prospettive diverse, promettendo un viaggio nella storia e nella spiritualità del Subasio. Sarà un’opportunità per gli amanti della cultura e della natura di approfondire un patrimonio che continua a ispirare nuove e vecchie generazioni.

Il “Guerriero del Subasio” non è solo un reperto archeologico, ma un simbolo di identità per il team, che intende valorizzare il monte attraverso iniziative culturali. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di promozione del territorio, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati. Con la partecipazione di esperti e rappresentanti locali e regionali, “Sacro Subasio” sarà un momento di riflessione e celebrazione, unendo passato e presente in un dialogo che guarda al futuro. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con inizio alle 17:00.

