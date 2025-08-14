Birba chi legge: la Festa delle storie 2025 si farà, le date e qualche anticipazione

Grazie alla Città di Assisi e ai numerosi donatori che hanno partecipato al crowdfunding, confermata la tre giorni

«Grazie al sostegno della Città di Assisi e alla solidarietà del popolo delle storie che ha risposto con generosità all’appello lanciato da Birba, la Festa delle storie 2025 è salva!», così la presidente di Birba Aps, Alessandra Comparozzi, annunciando che “Birba chi legge” Festa delle storie tornerà a invadere Assisi, dal 12 al 14 settembre, con una serie di coinvolgenti esperienze ludico-culturali per bambini e bambine di tutte le età.

L’associazione aveva infatti lanciato una raccolta fondi per sostenere la kermesse, a rischio dopo il taglio di alcuni finanziamenti. La risposta del popolo delle storie è stata immediata: «Grazie alla solidarietà di chi condivide il nostro sogno, sarà un’edizione bellissima, ricca di ospiti straordinari per cuore e talento».

La Festa delle storie 2025 si aprirà venerdì 12 settembre con “La voce creativa” workshop di ricerca vocale tenuto da Claudia Fofi poliedrica artista e formatrice eugubina, per proseguire nel weekend con spettacoli di narrazione, di strada, di prosa e di circo, racconti in piccoli cerchi all’interno di abitazioni e giardini privati, laboratori creativi, esperienze comunitarie artistiche e musicali, una mostra curata dall’associazione Start sulle percezioni tattili e spaziali con laboratori sensoriali accessibili anche a ipovedenti e ciechi.

Previsto anche un percorso espositivo delle illustrazioni di “ScorriBande: Di seme in seme. Viaggio a staffetta nel mondo della scrittura”, il libro-staffetta realizzato dalle classi degli Ic. Assisi 1 e Lavis (TN) nel corso dell’anno scolastico 2024/2025. Tra gli ospiti l’immancabile Teatro dell’Orsa, Molino Rosenkranz, Rasoterra Circo, Stefano Baroni e molti altri prestigiosi professionisti del settore in modo da garantire una ricca e variegata offerta culturale di qualità. Particolare risalto sarà dato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” che si terrà domenica 14 settembre nella sala della Conciliazione.

La Festa delle storie 2025 vedrà la collaborazione con altre realtà del territorio, tra le quali l’Ic Assisi 1, e sarà all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale. Le immagini della ottava edizione di “Birba chi legge” Festa delle Storie e del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” sono state affidate all’illustratrice Camilla Falsini che le ha così commentate: «Vorrei dire: lasciamo entrare il fantastico (non l’irreale, piuttosto ciò che esiste come creazione della mente umana) nel nostro quotidiano, apriamoci all’inaspettato che si può trovare nei libri, pagina dopo pagina. Quando si legge, tutto può accadere».

