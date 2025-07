Bollicine in Assisi, tutto pronto per l’iniziativa con musica, showcooking e i migliori vini

Tre giorni di degustazioni, dj set, showcooking e panorami mozzafiato per celebrare le migliori bollicine italiane. Tutto pronto per la prima edizione di “Bollicine in Assisi”! Dal 4 al 6 luglio, lo Stadio degli Ulivi di Assisi ospiterà una festa davvero speciale: un’occasione per divertirsi in modo sano, leggero, consapevole e sostenibile. Un momento per stare insieme, grazie a 22 cantine, 8 concerti, gli sbandieratori di Assisi, 4 food truck e tante altre sorprese.

“Bollicine in Assisi – anticipano gli organizzatori dell’Assisi Calcio – è anche un modo per rendere sempre più vivo il nostro meraviglioso stadio, che giorno dopo giorno sta diventando sempre più bello. Recuperato per essere fruibile e a disposizione del territorio, lo Stadio degli Ulivi è già — e diventerà sempre di più — uno degli impianti più iconici al mondo. In occasione dell’evento lo illumineremo, e lo illumineremo per sempre, grazie a un intervento innovativo che ne doterà definitivamente l’impianto di illuminazione”.

L’ingresso sarà gratuito. Gli orari di apertura saranno i seguenti: venerdì e sabato dalle 18:30 alle 01:00; domenica dalle 17:00 alle 22:30. Sarà attivo un servizio navetta gratuito e continuativo dal parcheggio del Seminario di Assisi, in Via Beato Padre Ludovico da Casoria 7, per rendere più semplice e comodo raggiungere l’evento. “Sport e qualità della vita – concludono gli organizzatori – si uniscono per migliorare sempre di più il nostro splendido territorio e per costruire insieme un futuro vincente. Su questo, come Assisi Calcio, saremo sempre presenti e attivi. Insieme”.

Foto di photo nic | via Unsplash

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata