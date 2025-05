Calendimaggio 2025, inizia la Festa nonostante il maltempo: le foto

(Flavia Pagliochini) Al via da oggi e fino a sabato, anche in streaming sui maxischermi di Santa Chiara e al Vescovado, il Calendimaggio 2025, la grande festa laica di Assisi che fino a sabato, tra cortei, rievocazioni di vita medioevale, canti e spettacolo vede sfidarsi sono la Magnifica Parte de Sotto guidata dal priore maggiore Massimiliano Della Vedova e la Nobilissima Parte de Sopra guidata dal priore maggiore Aleardo Pelacchi. (Continua dopo il video – link diretto)

L’albo d’oro della manifestazione, giunta alla settantesima edizione e realizzata con i patrocini del Senato della Repubblica, della Città di Assisi e della Regione Umbria e con il sostegno della Fondazione Perugia, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta 35 vittorie per i “Mammoni” de Sopra e 31 per i partaioli della “Torre” de Sotto. Come accennato, vista la grande richiesta di biglietti e l’impossibilità di accontentare tutti, oltre alla diretta streaming grazie a Umbria Webcam e InVideo è stata prevista la messa in onda streaming sui maxischermi già presenti in città che sarebbero dovuti essere utilizzati per la canonizzazione, rimandata, del beato Carlo Acutis. (Continua dopo il video – link diretto)

Oggi, maltempo nonostante che ha ritardato l’inizio del Calendimaggio 2025, è stato il giorno della “Consegna delle Chiavi”: dopo la benedizione dei vessilli a San Rufino (Sopra) e a San Francesco (Sotto), il corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, il Maestro di Campo, Bruno Cianetti, assume i poteri sovrani: a seguire il saluto del presidente magistrato dell’Ente, Stefano Venarucci, e l’investitura dei giurati – il direttore di coro Lorenzo Donati, della storica e docente Élisabeth Crouzet-Pavan e del regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale a partire dalle 21.30. (Continua dopo il video – link diretto)

Giovedì è il giorno di “Madonna Primavera”: dopo i cortei di Magnifica e Nobilissima, si terranno i giochi di sfida tra le Parti: la gara di tiro dei balestrieri, la corsa delle tregge e il tiro alla fune. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale. Venerdì è il giorno de “Lo Spettacolo”, con il Calendimaggio dei Piccoli, lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e a sera l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato il giorno de “La Sfida”, con i cortei storici del pomeriggio e “Il Canto” della sera, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

© Riproduzione riservata