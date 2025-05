Speciale meteo Calendimaggio 2025: periodo instabile con rovesci temporaleschi

Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News per la quattro giorni, in diretta live anche sul nostro sito

Meno poche ore alla settantesima edizione del Calendimaggio di Assisi: quattro giorni di sfide a suon di cori, cortei e spettacoli, che vede rinnovarsi la contesa incruenta ma non per questo meno sentita tra Nobilissima Parte de Sopra, che guida l’albo d’oro con 35 vittorie, e Magnifica Parte de Sotto, che insegue a 31 (ci sono poi due non assegnazioni e un ex aequo). La manifestazione (qui il programma della quattro giorni) – per cui Assisi News propone il suo consueto speciale meteo Calendimaggio 2025 – ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Città di Assisi e della Regione Umbria e il sostegno della Fondazione Perugia e vede di nuovo rinnovarsi – per quanto riguarda la parte in Piazza del Comune; le scene vengono invece trasmesse con leggera differita – la trasmissione in diretta streaming, grazie ad una collaborazione fra Ente Calendimaggio e Umbria Webcam di Giacomo e Francesco Paparelli con la collaborazione di InVideo. (Continua dopo la foto)

I live saranno raggiungibili anche da Assisi News, che sostiene così l’iniziativa con i banner fissati in alto sulla testata in alto. Come noto alla webcam già visibile in piazza del Comune ne è stata aggiunta un’altra sul palazzo delle ex-Poste che andrà ad integrare l’immagine già trasmessa da sopra la fontana di Piazza del Comune (visibile su www.assisi.webcam); quest’anno, vista la grande richiesta di biglietti, sarà possibile assistere al Calendimaggio anche dai maxischermi di Santa Chiara del Vescovado.

Queste invece le previsioni per lo speciale meteo Calendimaggio 2025:

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, edizione flash della nostra rubrica meteo per vedere insieme il tempo che dovremo attenderci per il Calendimaggio tanto attesa da tutti gli assisani… avremo un periodo molto instabile con momenti soleggiati alternati a rovesci temporaleschi anche localmente di forte intensità per l’intero periodo… dunque raccomandiamo di portare sempre l’ombrello dietro …le temperature saranno sempre sotto le medie del periodo…buona manifestazione a tutti!

