Calendimaggio di Assisi 2021, Magnifica e Nobilissima non fermano la tradizione (foto)

Il Calendimaggio di Assisi 2021 non si farà, ma le Parti cercano di mantenere vive le tradizioni e lo spirito della Festa, organizzando una serie di eventi soprattutto online, in presenza con il minimo numero di presenze richieste e nel segno del distanziamento sociale. Abbiamo in programma l’organizzazione di eventi futuri di contorno che potranno far rivivere il Calendimaggio nei prossimi mesi, tutto sarà programmato secondo l’evolversi della pandemia; nel mentre, vorrei ringraziare i due priori, Simone Menichelli per la Magnifica Parte de Sotto e Alessandro Lampone per la Nobilissima Parte de Sopra, e tutti i partaioli, per il grande senso di responsabilità dimostrato”, aveva detto ai microfoni di AssisiNews il presidente dell’Ente Giorgio Bonamente. (Continua dopo il video)

E così sabato pomeriggio la Magnifica Parte de Sotto ha distribuito ai Partaioli porchetta e vino, mentre la Nobilissima Parte de Sopra ha organizzato una cena propiziatoria a distanza [ognuno a casa sua, con collegamento streaming], avvalendosi anche dell’aiuto di alcuni ristoratori. Intanto, da ieri, sono andate in scena le iniziative per il Calendimaggio di Assisi 2021. Nel pomeriggio del 5 maggio a San Francesco e a San Rufino la tradizionale benedizione dei vessilli di Parte, alla presenza di un numero ridotto; Sopra, alle 21, ha lanciato via Facebook un video dedicato alle Nobilissime Scene. Nella giornata di oggi, in Parte de Sotto, le campane delle chiese suoneranno per le Magnifiche Scene, mentre Sopra alle 15 ha pubblicato un video dedicato alle serenate di primavera.

Venerdì 7 maggio verranno simbolicamente accesi la Torre e i Mammoni, simboli delle due Parti, e Sopra pubblicherà un video dedicato al corteo della sera. Infine, sabato 8 per la Magnifica Parte de Sotto si esibirà il Magnifico Coro, mentre la Nobilissima Parte de Sopra a partire dal venerdì notte e per la giornata del sabato video dedicati al corteo del giorno e all’assegnazione del Palio. Alle 21 infine, suoneranno le Campane di San Rufino.

Foto Magnifica Parte de Sotto, Mauro Berti. Foto Nobilissima Parte de Sopra e Michele Tirilli, per gentile concessione

