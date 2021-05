Dulcinea Gelateria si conferma nella guida del Gambero Rosso 2021 (foto)

(Stefano Berti) È ancora una volta a Passaggio di Bettona uno dei gelati più buoni d’Italia. Dulcinea Gelateria, dopo i già tanti successi e riconoscimenti del recente passato, è stata nuovamente insignita dell’importante riconoscimento del Gambero Rosso che ha deciso di inserirla di nuovo nella “Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2021” tra i best maestri gelatieri di tutta Italia.

“L’inarrestabile Luca Manini prosegue con professionalità ed estro il suo lavoro sul gelato di qualità – si legge nella motivazione delle Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso – buon latte, metodi artigianali, ingredienti selezionati, frutta di stagione, sono fattori imprescindibili del suo gelato. Tra le proposte qualche gusto tradizionale e un numero discreto di specialità e combinazioni, che non deludono le aspettative, sia nei gusti frutta che in quelli alla crema: tra queste “pane, burro e marmellata”, “olio nuovo e mirtillo”, “ricotta, pane tostato e fichi caramellati”, “millefoglie con crema Chantilly al limone”. Ancora mattonelle (buona la “biscotto al caramello”), bubbole waffle, cheese cake assortite, semifreddi a base di yogurt, crepe dolci con gelato, monoporzioni e creme spalmabili. Durante le festività pandori, colombe e panettoni, anche farciti con mouse di gelato. Con il food truck Enea, Luca porta le sue golosità anche fuori da Bettona”.

La Guida Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion, giunge quest’anno al suo quinto compleanno con l’edizione 2021. Una fotografia attenta che osserva i migliori indirizzi italiani dedicati al “sottozero”, intercetta nuove tendenze e sensibilità di quella fetta sempre più ampia di gelatieri che ha scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. I maestri gelatieri di Dulcinea, Luca Manini e il padre Ugo che iniziò nel lontano 1979 a fare gelato, producono le loro bontà con ingredienti selezionati e processi artigianali accurati. Tanta, ancora una volta, la felicità nello staff familiare della gelateria Dulcinea, per quello che è l’ennesimo premio ottenuto.

“Quest’anno è un’anno importante per me personalmente. Sono diventato papà! Il mio primo pensiero va a mia moglie Martina – ha detto ad AssisiNews un felice Luca Manini – che è una roccia e mi sostiene in qualsiasi situazione. Ora la nostra piccola Bianca mi darà ancora più la forza per fare sempre meglio, come lo avete dato tutti voi clienti che ci avete seguito e che continuate a seguirci ogni giorno di ogni anno da ormai 10 anni. Voglio condividere ciò – ha concluso Luca Manini – con tutto il mio staff al quale rivolgo i miei più grandi complimenti per la professionalità che mettono ogni giorno nello svolgere il proprio lavoro”.

Dulcinea Gelateria che, al decimo anno di attività, è ormai una realtà di assoluto prestigio per l’Umbria e non solo. Innovazione e qualità sono da sempre le prerogative della nota gelateria. Dallo scorso anno anche Enea, il “furgoncino” di Dulcinea, che porta le prelibatezze in giro per l’ampio territorio locale e non solo. Tanti i successi di Dulcinea gelateria ottenuti negli anni, protagonista al Sigep di Rimini in più occasioni nelle recenti edizioni. Poi dal Golosario al Gastronauta, dove compare fra le 10 migliori gelaterie in Italia dal 2013 in avanti, fino alle Guide di Repubblica e al Gambero Rosso. Segnalata anche dal Corriere della Sera, la gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona è recensita anche su TripAdvisor ed EccellenzeItaliane.

Dulcinea Gelateria è sponsor di AssisiNews e AssisiSport fin dalla fondazione di entrambe le testate del gruppo. La redazione porge sinceri complimenti a Dulcinea gelateria per i continui successi professionali e gli auguri a Luca Manini e alla famiglia per la nascita della primogenita.

© Riproduzione riservata