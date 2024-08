Cambio Festival 2024 pronto al gran finale: a fine mese concerti a Spello e Bettona

Tutto pronto per il ritorno di Cambio Festival 2024 con gli ultimi due eventi gratuiti agostani in programma tra Spello e Bettona. Il 28 agosto alle 21 a Spello, alle Torri di Properzio, si parte con Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Dopo il primo disco “Open Spaces”, che li ha visti esibirsi sia in Italia che all’estero insieme a Massimo Morganti – trombonista di riferimento del jazz italiano ed europeo – per Lorenzo Bisogno 4tet si apre una collaborazione con un nuovo protagonista: il trombettista Cosimo Boni. It’s a new Day è il titolo dell’album in cui il quintetto – Lorenzo Bisogno, sax tenore; Manuel Magrini, pianoforte; Pietro Paris, contrabbasso; Lorenzo Brilli, batteria; e ospite Cosimo Boni, tromba – pur attingendo dal jazz del passato, si arricchisce di tanti linguaggi spingendosi verso quel territorio inesplorato che possiamo riassumere come contemporary jazz. Il punto di partenza ideale è quello che fa riferimento al secondo quintetto di Miles Davis ma con un approccio compositivo che apre lo sguardo ad altri generi come il soul, l’hip hop, il funk. Lo swing si alterna a groove decisi, a tratti incalzanti che offrono la giusta base per i fiati e che diventano più incisivi nelle parti improvvisate.

Il 31 agosto alle 21 a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale di Cambio Festival 2024 con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra. Due bambini dotati nel pianoforte e nella chitarra classica, rivali nei saggi di fine anno negli anni ‘70, poi adolescenti e amici che compongono musica nella stessa band, fondendo i loro opposti temperamenti. In seguito la vita con le sue sfumature: stonata, intonata, sentieri divisi e condivisi, ritmi in battere e levare, le pause… Eppure “c’è tempo” per ritrovarsi, grazie ad altri amici, e raccontarsi ancora, in una nuova inattesa polifonia con un’orchestra… un sogno realizzato che arresta il tempo.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e anche grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2023, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale della manifestazione è Pegaso 2000 del ceo Franco Cicogna. Main sponsor sono: Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank e Acton del ceo Alberto Forini. Importante è il sostegno dei Comuni di Bettona, Cannara e Spello. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia.

I biglietti per gli spettacoli sono prenotabili sul sito cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia.

