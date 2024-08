Forza Italia Assisi: “La sindaca non ha mantenuto molte promesse”

Forza Italia Assisi esprime “la propria delusione e preoccupazione per le numerose promesse non mantenute dalla sindaco candidata alla Regione per il centrosinistra. Il 95% del programma elettorale del 2016 – secondo i berlusconiani – non è stato realizzato”.

“Ad esempio per le strutture sportive prometteva una riqualificazione di tutte le strutture sportive di Assisi. Tuttavia, a distanza di otto anni – sottolinea Forza Italia Assisi – molte di queste promesse rimangono irrealizzate: Tendostruttura: Demolita e mai ricostruita. Palazzetto dello Sport: Nessun intervento significativo. Pista ciclabile: Assisi è l’unico comune della zona senza una pista ciclabile, mentre Spello e Cannara ne sono dotati. Piscina: Progetto abbandonato. Palestra di Petrignano: Nessun miglioramento. Palestra di Via Giovanni XXIII: Nessun intervento. Palestra della Provincia zona ITIS: Ampliamento mai realizzato”.

“Questi – conclude la nota degli esponenti ‘azzurri’ – sono solo alcuni esempi delle promesse non mantenute che dimostrano l’incapacità dell’amministrazione Proietti di realizzare progetti concreti per il bene della comunità. Nonostante le spese sostenute per consulenti e progettisti, i risultati sono stati deludenti. Forza Italia Assisi chiede ai cittadini di riflettere attentamente sulle scelte future e di considerare l’importanza di un’amministrazione che mantenga le proprie promesse e lavori realmente per il miglioramento della città”

Foto di Valter Cirillo | via Pixabay

