Cambio Festival 2025, Amii Stewart e Alessandro Quarta 5et incantano il Lyrick di Assisi (foto e video)

“Solitamente ci esibiamo in rocche e castelli, su prati di fronte ad abbazie… quest’anno per Cambio Festival 2025 abbiamo voluto provare anche a creare una stagione invernale, con una prima data all’Urban di Perugia, poi un concerto al Lyrick e a chiudere a febbraio due date al Piccolo Teatro degli Instabili. Siamo molto felici di poter ospitare il violinista più rock d’Europa, Alessandro Quarta e il suo quartetto [Giuseppe Magagnino, pianoforte; Cristian Martina, batteria; Michele Colaci, contrabbasso; Franco Chirivì, chitarra] e una voce che non ha bisogno di presentazioni, quella di Amii Stewart. Ringraziamo per il sostegno il Comune di Assisi e in particolare il sindaco Valter Stoppini, Sviluppumbria e gli sponsor storici, come Franco Cicogna, Forini, Fineco Bank, il Valle di Assisi, i Fratelli Baldini e la Bcc di Bastia Umbra”. Con queste parole lo staff di Cambio Festival ha aperto il concerto straordinario “Amii Stewart and Alessandro Quarta 5et – The Voice & The Violin”. (Continua dopo il video – link diretto)

In scena – nell’ambito del Natale ad Assisi e applauditissimi dal folto pubblico arrivato da tutta l’Umbria – due artisti di caratura internazionale: lei una icona mondiale della musica soul e disco, e lui un violinista e compositore tra i più apprezzati della scena contemporanea, con pezzi conosciutissimi a livello italiano e internazionale. In scaletta tra gli altri omaggio a Morricone, “God bless the Child” di Billie Holiday, Libertango di Astor Piazzolla, Purple Rain di Prince e anche Etere, il quinto elemento dell’ opera The five elements che il pubblico di Cambio Festival ha potuto apprezzare quest’estate, riletto in chiave rock melodica, ma anche un grande classico natalizio come Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di Frank Sinatra per augurare al pubblico del teatro assisano un buon Natale.

Dopo Stewart e Quarta Cambio Festival 2025 2025 Winter Edition prosegue nel 2026 nel segno di una doppia data in collaborazione con il “Piccolo Teatro degli Instabili”: appuntamento il 18 gennaio alle ore 21.00 con Antonio Rezza e il suo Pitecus (ingresso 20 euro, gratuito per gli under 18; biglietti su LiveTicket) e il 22 febbraio alle ore 21, sempre al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, con Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence (ingresso 15 euro, gratuito under 18; biglietti su LiveTicket): insieme a Chimenti, Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; Matteo Chimenti, contrabbasso e Lorenzo Tucci, batteria.Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 Winter sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, di Pegaso 2000, ACTON, Fineco Bank, F.lli Baldini Srl, BCC Banca Centro e molti altri sponsor; e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

Foto di Federica Zanella – Cambio Festival

