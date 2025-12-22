Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della diciassettesima e sedicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del quindicesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, continua il periodo no del Cannara che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva. La formazione di mister Armillei in questo turno si è vista battere per 4-2 dal Foligno nel derby, complicando ulteriormente la situazione in classifica. Cannaresi che quindi restano al penultimo posto con undici punti, perdendo il primo derby dell’anno in campionato, con un ritardo dalla zona salvezza e dal Trestina di ben nove punti.

In Eccellenza, chiude nel migliore modi il 2025 l’Angelana che si conferma al primo posto in classifica grazie al 2-0 rifilato in trasferta al Pontevalleceppi. Giallorossi che ringraziano anche il Bastia che con l’1-1 agguantato fuori casa contro la Pietralunghese riesce ad allungare sui diretti avversari. Bastioli che invece con il pari agguantato grazie al gol di Passaquieti salgono a quota 22 punti in classifica e adesso vedono la zona playoff lontana solo quattro lunghezze.

In Promozione, chiude con l’amaro in bocca l’Assisi Calcio che nel derby di Petrignano si vedono battere dai padroni di casa per 1-0. Un successo per i petrignanesi che interrompe la striscia di tre gare senza vittoria e gli permette di uscire definitivamente dalla zona playout. D’altro canto, gli assisani devono salutare la vetta della classifica, con la vittoria in contemporanea a Rivotorto del Torgiano. Chiude con una sconfitta anche la Rivo Subasio che in casa si vede battere con un netto 4-1 dai torgianesi e ritornano in piena zona playout.

In Prima Categoria, è stato un anticipo del sabato sfortunato per il Palazzo che nel big match contro la Real Virtus si vede battere per 3-1. Raccoglie una sconfitta anche la Julia Spello che in casa del Gualdo si vede surclassare per 3-0. Trova un pareggio per 1-1, invece, il Costano in casa del San Luca. Chiude l’Athletic Bastia che in casa contro il Nocera si impone con un netto 4-1 e sale a -5 dalla zona playoff.

In Seconda Categoria, si chiude con un 4-0 l’anno per il Viole Calcio nell’anticipo di sabato. Biancoverdi, che nonostante ciò rimangono a -1 dalla zona playoff. Si chiude con una vittoria, invece, il 2025 della Grifo Cannara e dell’Angelana Next Gen, le quali rispettivamente battono per 2-1 lo Sporting MT 20 e per 1–0 l’Atletico Sant’Angelo.

