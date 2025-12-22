Calendimaggio di Assisi, Simone Menichelli è il nuovo presidente

Il Sindaco ha nominato nel direttivo anche Giacomo Paparelli e Tiziano Ragni. "Un sogno che va condiviso e partecipato con entusiasmo, voglia e passione"

È Simone Menichelli il nuovo presidente dell’Ente Calendimaggio di Assisi. Architetto, 35 anni, molto legato alla città e alla manifestazione, è stato oggi nominato dal sindaco Valter Stoppini, secondo lo Statuto vigente dell’Ente. Fanno parte del Consiglio direttivo anche Giacomo Paparelli e Tiziano Ragni.

“Auguro buon lavoro al neo presidente e a tutto il direttivo – ha sottolineato Stoppini – ci attendono anni e sfide importanti che dobbiamo portare avanti insieme, con spirito di coesione e servizio per il bene della manifestazione e della città. Il Calendimaggio è patrimonio di tutta la comunità assisana e l’auspicio è che possa crescere all’insegna di una sempre maggiore partecipazione”.

“Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo importante – ha affermato il neo presidente – e darò tutto me stesso portando avanti i progetti di chi mi ha preceduto. Il Calendimaggio è una responsabilità di tutti, che va affrontata con dedizione e partecipazione puntando a portare sempre più in alto la manifestazione che è patrimonio dell’intera città”.

“Sono onorato della fiducia che il Sindaco e la Giunta comunale mi hanno accordato. Il Calendimaggio è una grande responsabilità: è la festa che unisce tutti gli assisani e rappresenta un patrimonio culturale e identitario della nostra città. Lavorerò con impegno, in particolare sul profilo culturale della manifestazione, affinché continui a crescere e a valorizzare le sue radici. Calendimaggio è un sogno e va condiviso e partecipato con entusiasmo, voglia e passione”, aggiunge sempre Menichelli alla redazione di Assisi News.

© Riproduzione riservata