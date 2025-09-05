Canonizzazione Carlo Acutis, arrivano francobollo e statua: le informazioni utili per le giornate del 7-8 settembre ad Assisi (video)

Si avvicina il giorno della canonizzazione di Carlo Acutis, che vedrà anche l’emissione di un francobollo. Intanto ieri (giovedì 4 settembre 2025) al Santuario è stata installata una statua dedicata al futuro santo millennial, come documentato dalla pagina Facebook e Instagram del Santuario (Continua dopo il video – link diretto)

Sul fronte Francobollo, Poste Italiane comunica che il 7 settembre verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “i valori sociali” dedicati a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€. La tiratura è di duecentocinquantamila esemplari per ciascun francobollo in foglio da cinquanta esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. I bozzetti sono a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Carlo Acutis

La vignetta raffigura il giovane beato Carlo Acutis scomparso a soli 15 anni nel 2006, diventato simbolo della testimonianza della fede cristiana nell’era digitale, che sarà proclamato santo il 7 settembre 2025. Completano il francobollo la leggenda “Canonizzazione Di Carlo Acutis”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

Pier Giorgio Frassati

La vignetta riproduce un particolare del dipinto del pittore Alberto Falchetti raffigurante il beato Pier Giorgio Frassati scomparso a soli 24 anni nel 1925, una delle figure più luminose del cattolicesimo del Novecento, che sarà proclamato beato il 7 settembre 2025. Completano il francobollo la leggenda “Canonizzazione di Pier Giorgio Frassati”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”. Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso lo spazio filatelia Roma 1.

Prodotti filatelici

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito https://www.filatelia.poste.it. (Continua dopo il video – link diretto)

E mentre ieri a San Pietro sono stati esposti quanto riguarda la canonizzazione di Carlo Acutis, queste le informazioni utili per viverle ad Assisi, dove sono previsti tre maxischermi nella zona del Vescovado/Santuario. In particolare, alle 9 nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione sarà celebrata una prima messa per i pellegrini presenti, dopo, sempre all’interno della chiesa sarà predisposto un maxischermo per seguire in diretta la cerimonia di Roma. Altri due schermi saranno presenti nella sala della Spogliazione e nella sala dei Vescovi, sempre all’interno del complesso del Santuario, per dare la possibilità al maggior numero di persone di seguire comodamente la celebrazione del Santo Padre. Nel pomeriggio, alle 16 altra messa all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore e il giorno successivo, lunedì 8 settembre, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 12 a Roma, presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi, nel pomeriggio alle 18 in Assisi, sempre nella chiesa di Santa Maria Maggiore ci sarà la prima messa di ringraziamento post canonizzazione di Carlo Acutis, celebrata da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno alla presenza dei genitori di Carlo e delle massime autorità regionali e locali.

Come noto, sono circa 7.000 i pellegrini attesi per la canonizzazione di Carlo Acutis e al fine di agevolarne flusso e sicurezza, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Oltre a quelle per residenti e automobilisti, i pedoni provenienti da via Santa Agnese e via Cristofani verranno indirizzati in via Moiano, su percorsi specifici che consentiranno di accedere al Santuario della Spogliazione dal retro, per evitare il sovraffollamento di Piazza Vescovado. È inoltre previsto anche un percorso panoramico che da Porta Nuova farà accedere, costeggiando le fonti di Moiano, alla Chiesa sempre dal retro. Le disposizioni, rende noto il Comune, sono valide dal 6 all’8 settembre, dalle 10 alle 20, e l’accesso a piedi dall’ingresso principale della chiesa sarà consentito soltanto alle persone disabili o con difficoltà motorie.

