Capodanno 2026 ad Assisi, in piazza grande festa per l’inizio del nuovo anno

Grande partecipazione in piazza al Capodanno 2026 ad Assisi, l’evento animato dalla musica dal vivo di “Antonio Ballarano band”, che ha proposto un viaggio nel mondo della musica leggera attraversando tutto il ‘900, dai vecchi swing made in Italy al cantautorato popolare, con i brani più significativi, le melodie più suggestive e i ritmi più incalzanti guardando anche alla world music. Sul palco, insieme al frontman Antonio Ballarano, Tiziano Fioriti al sax e cori, Antonio Ruvo alle chitarre, Fabio Giusto al basso e cori, Gianni Maestrucci alle percussioni, Michele Fondacci alla batteria, direzione artistica di Juri Pecci. ‎A fare da sfondo, lo spettacolare videomapping con cieli stellati e opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo. Una serata indimenticabile, con ingresso gratuito, in attesa del 2026 in un contesto unico.

I festeggiamenti per il Capodanno 2026 proseguiranno il 3 gennaio alle ore 18.00, con uno straordinario concerto gospel gratuito, nell’Abbazia di San Pietro. Ad esibirsi una “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – porta in scena grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco cartellone del Natale. Dal 2 gennaio parte anche DeMusicAssisi Winter e il 4 gennaio il 2026 degli Instabili si apre con la prima di Schwarzenbach – Le dolci vite. Programma completo su www.visit-assisi.it.

In occasione dell’inizio del nuovo anno, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini desidera rivolgere un messaggio di auguri all’intera comunità.

“Assisi – il messaggio per il Capodanno 2026 – apre il nuovo anno nel segno della spiritualità, ma anche della giustizia e della solidarietà. Il 2026 sarà la punta di diamante dei Centenari Francescani, con l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco. Un’importante ricorrenza storica ma soprattutto un forte richiamo alla pace, un impegno quotidiano al bello e al buono fatto di piccoli gesti e di dialogo. In una situazione internazionale particolarmente complessa, il messaggio di Francesco diviene sempre più potente e attuale: proseguire sulla strada dell’empatia e del rispetto per tutto ciò che ci circonda”, afferma il Sindaco. “Questa città parla al mondo, i messaggi che partono da Assisi hanno la forza di rimbombare nella coscienza di tutti, sanno arrivare ovunque. È per questo che abbiamo una grande responsabilità, sia come cittadini che come amministratori. La nostra è la città della pace, le sue radici affondano nella terra del Santo più umile e amato d’Italia, i suoi rami abbracciano i diritti umani, il valore della libertà, della giustizia e della dignità della persona”, sottolinea il primo cittadino. Un passaggio significativo è rivolto ai giovani “che vivono con intensità le sfide del presente e che portano sulle spalle le attese del futuro. Impegnatevi nello studio e nel lavoro, sentitevi liberi di sognare e abbiate il coraggio di scegliere ciò che amate. A voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, va il nostro costante impegno e la nostra fiducia: voi sarete i protagonisti del futuro di Assisi”. Un pensiero è rivolto agli anziani del territorio: “Siete i custodi della memoria, dei valori e delle tradizioni della nostra comunità, le nostre solide fondamenta. A voi la nostra riconoscenza per il contributo umano e sociale che continuate a offrire, insieme all’impegno a rafforzare politiche di attenzione e sostegno, affinché nessuno si senta solo”. Il Sindaco esprime un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine “per il costante lavoro a tutela della sicurezza, della legalità e della convivenza civile, fondamentale per garantire serenità ai cittadini e accoglienza ai visitatori”, poi afferma: “Grazie a voi questa è una città sicura e gentile, motivo di grande orgoglio. Assisi e tutte le sue frazioni sono tesori che intendiamo valorizzare e proteggere ogni giorno”.

“Questo nuovo anno – conclude il Sindaco – si apre come un tempo di responsabilità e impegno concreto. Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio, mettendo sempre al centro il bene della comunità. A tutte le cittadine e i cittadini di Assisi, alle famiglie, alle comunità religiose, alle associazioni, ai lavoratori, agli studenti, a chi vive ogni giorno questa terra e a chi la sceglie come luogo del cuore, rivolgo un augurio che nasce dal profondo: che il nuovo anno sia un cammino condiviso di pace, speranza e fraternità. Con questo spirito, auguro a tutti un 2026 ricco di serenità, fiducia e umanità”.

