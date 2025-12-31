In Cammino torna ad Assisi: appuntamento su Rai3 l’1 gennaio

Assisi, cuore pulsante della spiritualità francescana e meta di pellegrinaggio da otto secoli, è la protagonista della nuova puntata speciale di In Cammino tra Arte e Fede, in onda domani 1 gennaio alle ore 15:10 su Rai3. Tra le Basiliche che custodiscono la memoria di San Francesco e i luoghi che ne riflettono la presenza viva, il programma accompagna gli spettatori in un viaggio che guarda al 2026, anno dell’ottocentenario della morte del Patrono d’Italia, rinnovando l’attualità del suo messaggio di pace, fraternità e cura del creato.

«È da Assisi che continuiamo a interrogarci su ciò che davvero conta – ha dichiarato Padre Enzo Fortunato –. San Francesco ci ricorda che la fede non è nostalgia del passato, ma forza capace di cambiare il presente: ci invita a costruire ponti, a custodire il mondo che abitiamo e a ritrovare nell’essenziale le ragioni della speranza. Raccontare oggi questa città significa raccontare una luce che non si è mai spenta».

Con questa stagione speciale, In Cammino tra Arte e Fede, scritto da Paola Miletich e con la regia di Marco Capasso, si conferma uno spazio televisivo di approfondimento culturale e spirituale, capace di unire rigore storico, racconto televisivo e attenzione all’attualità. Un viaggio nell’Italia più profonda, dove il Natale torna ad essere esperienza di senso, comunità e speranza.

1° GENNAIO – ASSISI

Verso il 2026, l’anno di San Francesco

La stagione si conclude ad Assisi, città simbolo della spiritualità francescana, in una puntata che guarda al 2026, anno dell’ottocentenario della morte di San Francesco, Patrono d’Italia. Insieme al Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, al Direttore della Sala Stampa della Basilica di San Francesco in Assisi, fra Giulio Cesareo, Marino Niola e con il contributo di Aldo Cazzullo, il racconto approfondisce la straordinaria attualità del messaggio francescano: povertà, pace, custodia del creato e radicalità evangelica. Un ritratto corale di un Santo che continua a parlare al mondo contemporaneo, credenti e non credenti.

In Cammino, giunto alla quarta stagione, grazie al contributo di Barilla, COOP, Conad, ENI, Gruppo FS Italiane e Poste Italiane.

MEDIA FOLDER:

https://drive.google.com/drive/folders/1LXpARTXgUU1smpBif4vCwN8hmYEj0Sk7?usp=sharing

© Riproduzione riservata