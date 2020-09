Carrozzelle 2020 ad Assisi in allestimento, si parte il 25 settembre (foto)

Il Covid-19 non ferma le carrozzelle 2020 ad Assisi che ci saranno anche quest’anno per le festività di San Francesco. Iniziato da lunedì 21 settembre l’allestimento alle spalle del Teatro Lyrick per il tradizionale Luna Park, tornato ormai da anni stabilmente da anni nella postazione abituale ai piedi della città Serafica. Un tradizione storica ad Assisi per le festività di San Francesco. Indimenticabili per i giovani assisani di quel tempo l’inizio degli anni ’90, con le carrozzelle che erano posizionate nel parcheggio di Porta Nuova proprio ad Assisi.

Al luna park a Santa Maria degli Angeli saranno presenti tante attrazioni. Oltre a quelle ‘tradizionali’, molte novità e prelibatezze per tutti i gusti. Il Luna Park da 70 anni costituisce, con la fiera delle bancarelle (di cui ad oggi, causa Covid-19, non si conoscono ancora i dettagli), un momento di aggregazione sociale ed importante nell’ambito delle festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Apertura del luna park 2020 ad Assisi dal 25 settembre al 4 ottobre.

Le carrozzelle 2020 ad Assisi quest’anno saranno particolarmente attente alle norme per il contenimento del Covid-19 ancora in vigore. Le leggi che regolano i parchi giochi e di divertimenti in Italia raccomandano distanziamento sociale fra i partecipanti che vorranno presenziare e divertirsi al luna park (famiglie e bambini che vivono insieme potranno logicamente stare insieme), una igienizzazione garantita sia personale (con gel igienizzanti) che delle aree relative alle attrazioni, entrate ed uscite separate e come sempre la mascherina obbligatoria.