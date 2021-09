Carrozzelle Assisi 2021, a Santa Maria non si ferma il divertimento (foto)

(AssisiNews ha un nuovo sito dedicato agli eventi, www.assisinews.it) Una buona risposta di pubblico alle carrozzelle Assisi 2021. Da decenni il luna park costituisce, con la fiera di San Francesco nelle strade del centro storico di Assisi, un momento di aggregazione sociale ed importante nell’ambito delle festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Se fino all’inizio degli anni ’90 le carrozzelle erano posizionate nel parcheggio di Porta Nuova, successivamente il luna park era stato spostato al parcheggio alle spalle del Teatro Lyrick.

E mentre nel centro storico e non solo c’è curiosità di sapere se quest’anno si terrà la tombola finale dell’AUCC il 5 ottobre in Piazza del Comune, a Santa Maria degli Angeli le attrazioni per grandi e piccoli registrano buone presenze in termini di visitatori e un gradimento sempre alto. “Aspettiamo tutti alle carrozzelle Assisi 2021 per un sano divertimento. Il luna park è stato giudicato idoneo da una commissione di vigilanza con membri della prefettura, della Usl, dei pompieri, dei vigili urbani, dei tecnici del comune, e che se non ci fosse l’idoneità il comune non potrebbe rilasciare il permesso di apertura. L’auspicio è che tutti godano del buon divertimento, ricordando di rispettare le misure di sicurezza e che le attrazioni sono sanificate giornalmente con prodotti specifici. C’è inoltre del gel ad ogni cassa. Voi portate la mascherina e godetevi la giornata in sicurezza”, dice Nadir Carbonini.

Le carrozzelle Assisi 2021 rimarranno aperte, fino a domenica 23 ottobre, tutti i giorni dalle tre del pomeriggio a tarda sera.

