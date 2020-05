Con il cuore 2020 ad Assisi si farà: sarà ‘chiusa’, ma c’è una data

Con il cuore 2020 ad Assisi si farà, anche se il 2020 si è rivelato un anno difficile e tutti siamo stati colpiti da un’emergenza di portata mondiale. Ad ufficializzarlo Carlo Conti a inizio mese, e anche il sito ufficiale della manifestazione conferma che l’iniziativa si terrà, seppure a porte chiuse.

“Siamo al diciottesimo anno. Sarà un’edizione diversa, più intima e raccolta, ancora più francescana. Dalla città del Poverello alcuni ospiti si esibiranno per aiutare i frati di Assisi nella raccolta fondi e sostenere i più deboli e aiutare coloro che hanno perso la speranza, specie a seguito dell’emergenza Covid-19”, spiegano i francescani, confermando che Con il cuore 2020 “sarà un’edizione senza pubblico ma che speriamo potrà fare tanto per coloro che stanno perdendo tutto.

“Questo anno – si legge ancora nel sito – abbiamo affiancato ai progetti internazionali un grande progetto dedicato agli italiani in difficoltà, specialmente a seguito dell’emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri togliendo la speranza a coloro che già non avevano nulla o quasi. Famiglie con bambini piccoli, anziani e persone sole o malate sono coloro che stanno pagando il prezzo più alto: sono i nostri vicini, i nostri conoscenti… per questo non abbiamo voluto perdere questa occasione per aiutarli. Aiutaci ad aiutare e dal 1 maggio invia un SMS al 45515”.

Il 4 maggio ospite di Vieni da me con Caterina Balivo, Carlo Conti aveva anticipato che “Rifaremo la serata Con il Cuore 2020 da Assisi il 9 giugno e sarà particolare, perché sono tante, troppe le persone che in questo periodo stanno bussando ai conventi di tutta Italia e stanno andando alle mense francescane. Abbiamo pensato in ogni caso di fare questa serata e ci sarà una raccolta fondi per le famiglie che hanno bisogno di soldi in questo periodo“.