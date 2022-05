Con il cuore 2022, data e ospiti: il 10 giugno torna la “festa estiva di San Francesco”

Torna l’appuntamento con il programma di solidarietà Con il cuore 2022 nel nome di Francesco in diretta da Assisi, dalla piazza antistante la Basilica superiore di San Francesco. La data scelta è – come anticipato nel corso della presentazione degli eventi estivi – il 10 giugno, mentre è il sito Tvblog.it a svelare la line-up e come si svolgerà la serata: dopo Massimo Ranieri e Renato Zero, mattatori dell’anno scorso (qui le foto e i video), gli ospiti di Con il cuore 2022 saranno Nek, Francesco Gabbani e Malika Ayane.

“La serata, un po’ come è accaduto nelle ultime edizioni, vedrà in campo pochi ospiti musicali che però saranno protagonisti di piccoli concerti, ognuno di loro infatti proporrà 4/5 pezzi del loro repertorio, vediamo insieme allora chi ci sarà”, si legge nell’articolo di Tvblog; per l’Ansa, ci sarà anche un quarto ospite, Albano. Oltre a Carlo Conti, storico conduttore della serata, ci sarà anche Raoul Bova, che quest’anno ha preso il posto di Terence Hill nella fiction – ambientata in Umbria, a Gubbio prima e ora a Spoleto – Don Matteo. Sconosciute ancora le realtà scelte dai frati per i proventi del concerto benefico, anche se poche settimane fa il 45515 era stato riattivato per aiutare i frati in Ucraina, impegnati in prima linea nell’accogliere i profughi che scappano dalla guerra e aiutare chi si trova nel bisogno

